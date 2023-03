KRISS55, contributeur du groupe de lecture 20 Minutes Books, vous recommande « Le meurtre du docteur Vanloo » d’Armel Job, paru le 9 février 2023 aux Éditions Robert Laffont.

Sa citation préférée :

Dans le cœur des humains, un flic découvre toutes sortes de bizarreries que même un romancier n’oserait écrire, surtout de nos jours.

Pourquoi ce livre ?

Parce que si le Docteur Vanloo a été assassiné - et c’est même le titre du livre - ce sont les liens troubles, dissimulés sous le voile des apparences qu’ils soient ceux des enquêteurs ou des suspects qui intéressent Armel Job.

- et c’est même le titre du livre - ce sont les liens troubles, dissimulés sous le voile des apparences qu’ils soient ceux des enquêteurs ou des suspects qui intéressent Armel Job. Parce que l’auteur habille son roman d’une enquête policière proposant une valeur ajoutée à son habituelle étude de mœurs. Les non-dits régissent les relations entre les personnages et cela grouille comme dans un panier de crabes

proposant une valeur ajoutée à son habituelle étude de mœurs. Les non-dits régissent les relations entre les personnages et cela grouille comme dans un panier de crabes Parce que l’auteur fait avancer la résolution du crime en nous emmenant dans des impasses successives ; le commissaire exerce selon la théorie du rond-point : il prend une sortie après l’autre jusqu’à trouver la bonne. Il soupçonne successivement chacun, crédibilisant le motif et la culpabilité du suspect jusqu’à la chute de cette hypothèse.

L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Qui a assassiné l’antipathique Docteur Vanloo ? Le commissaire Demaret encadré par la substitute du procureur du Roi et la juge d’instruction enquête auprès de sa femme, du petit ami de sa femme, de sa maîtresse, de son beau-père, du vétérinaire et de sa femme et d’un couple de voisins du village.

Les personnages. Eric Vanloo : le mort. Sophie Lebrun : la substitute du procureur du Roi. Mme Vandewalle : la juge d’instruction. Demaret : le commissaire. Et une flopée de suspects possibles : Candice Vanloo, Daniel Durieux, Nicolas Douffet, Jacques et Alice Brasseur, Mathias et Lynn Warland.

Les lieux. Fontenal un petit village de l’Ardenne belge pour l’essentiel ainsi que Waterloo, Bruxelles, le Luxembourg, l’abbaye d’Orval.

L’époque. Juin 2018.

L’auteur. Armel Job est un écrivain belge de langue française, il enseigna le grec et le latin pendant vingt-trois ans. Il fête en 2023 avec Le meurtre du Docteur Vanloo la parution de son vingtième roman.

Ce livre a été lu avec une valse-hésitation quant aux coupables envisagés.

Vous voulez nous recommander un livre qui vous a particulièrement plu ? Rejoignez notre communauté en cliquant ici