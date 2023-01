Clap de fin pour la tribu Malaussène et sa ribambelle de personnes fantasque ? Après 40 ans d’aventures et quelques mésaventures, Daniel Pennac signe le point final de sa saga romanesque, avec la sortie tant attendue ce jeudi de son dernier et huitième volume Le Cas Malaussène 2 : Terminus Malaussène.

Après le premier tome Au bonheur des ogres publié en 1985 suivis de six autres jusqu’en 1999, l’écrivain aussi cocasse que ses personnages avait délaissé son cycle romanesque avant de le relancer en 2017 avec le septième ouvrage Le Cas Malaussène, tome I : Ils m’ont menti.

Dans cet ultime opus, imprimé à 110.000 exemplaires, « Daniel Pennac a choisi d’offrir à ses lecteurs un final en forme d’apocalypse hilarante, qui restera dans les mémoires », selon son éditeur Gallimard. Un dernier tour de piste pour le clan loufoque de Benjamin Malaussène, la reine Zabo ou encore Verdun. La fin d’un cycle romanesque qui manquera à de nombreux lecteurs.









Alors, attendiez-vous avec impatience Terminus Malaussène, le point final de la saga des Malaussène de Daniel Pennac ? Suivez-vous depuis quarante ans cette série de romans ? Pourquoi ? Qu’est-ce qui vous plaît dans cette œuvre ? Quel est votre volume préféré ? Etes-vous triste qu’elle s’achève ? Espérez-vous encore un tome ? Au contraire, trouvez-vous que la saga est arrivée à son terme ? Vous pouvez répondre à ces questions dans le questionnaire ci-dessous. Votre témoignage servira à la rédaction d’un article. Merci !