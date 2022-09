Marceline Bodier, bookstagrameuse et contributrice du groupe de lecture 20 Minutes Livres, vous recommande Héritage mortel à Laudun de Christian Dorsan, paru le 7 septembre 2022 aux Éditions Presses Littéraires.

Sa citation préférée :

Ce n’est pas la Police, c’est quelque chose d’autre, l’envie de chercher, de trouver ce qui se cache derrière les apparences.

Pourquoi ce livre ?

Parce que c’est l’histoire d’une famille « marquée par les drames ». Sébastien Reynaud s’est suicidé : oui, mais c’était le mari de Cécile Clavel, avec qui il vivait dans le château de Blascours avec ses trois frères et sœurs après la mort accidentelle de leurs parents… Et puis c’était aussi le beau-frère d’Emma Clavel, morte dans un accident de la route dont a miraculeusement réchappé l’aîné de la fratrie… Vous ne trouvez pas que la fratrie s’en tire à bon compte ? Que ça fait beaucoup d’accidents ? Que ce suicide tombe bien pour… pour qui, au juste : pour la fratrie, ou d’autres encore ?

Sébastien Reynaud s’est suicidé : oui, mais c’était le mari de Cécile Clavel, avec qui il vivait dans le château de Blascours avec ses trois frères et sœurs après la mort accidentelle de leurs parents… Et puis c’était aussi le beau-frère d’Emma Clavel, morte dans un accident de la route dont a miraculeusement réchappé l’aîné de la fratrie… Vous ne trouvez pas que la fratrie s’en tire à bon compte ? Que ça fait beaucoup d’accidents ? Que ce suicide tombe bien pour… pour qui, au juste : pour la fratrie, ou d’autres encore ? Parce que l’auteur connaît son Agatha Christie sur le bout des doigts ! Comme chez la reine du crime, le monde est dangereusement saturé de poisons ; comme chez la meurtrière de Roger Ackroyd, la psychologie est au premier plan, dans le dosage exact qui permet de comprendre les ressorts de la progression de l’intrigue et les raisons pour lesquelles les personnages dévient du droit chemin. C’est après tout le moins qu’on pouvait attendre d’un auteur connu pour ses romans intimistes, toujours très fin dans son analyse du désamour et des relations devenues impossibles.

Comme chez la reine du crime, le monde est dangereusement saturé de poisons ; comme chez la meurtrière de Roger Ackroyd, la psychologie est au premier plan, dans le dosage exact qui permet de comprendre les ressorts de la progression de l’intrigue et les raisons pour lesquelles les personnages dévient du droit chemin. C’est après tout le moins qu’on pouvait attendre d’un auteur connu pour ses romans intimistes, toujours très fin dans son analyse du désamour et des relations devenues impossibles. Parce que Christian Dorsan a su renouveler le tandem classique des enquêteurs « good cop, bad cop » avec Géraldine Muguet, enquêtrice classique, et Guilhem Delarque, personnage gay atypique dans sa profession, qu’il a d’ailleurs quittée pour mieux la retrouver en coulisses. « Delarque était à sa place à chaque fois que les autres ne s’interposaient pas, ne lui demandaient rien. » Finalement, comme me l’a confié l’auteur en interview, ce sont « deux caractères bien distincts qui se complètent et jouent un jeu de ping-pong », opposés pour que l’humour puisse se glisser dans leurs failles.

des enquêteurs « good cop, bad cop » avec Géraldine Muguet, enquêtrice classique, et Guilhem Delarque, personnage gay atypique dans sa profession, qu’il a d’ailleurs quittée pour mieux la retrouver en coulisses. « Delarque était à sa place à chaque fois que les autres ne s’interposaient pas, ne lui demandaient rien. » Finalement, comme me l’a confié l’auteur en interview, ce sont « deux caractères bien distincts qui se complètent et jouent un jeu de ping-pong », opposés pour que l’humour puisse se glisser dans leurs failles. Parce que Delarque est martiniste. Le Martinisme ? C’est un courant mystique qui, contre toute attente, trouve une application idéale dans la démarche de l’enquête policière. En effet, m’a expliqué l’auteur, « le rôle d’un policier est de découvrir la vérité » : or précisément, « le Martinisme est une gnose, une recherche intérieure de la vérité, une quête de la révélation ». C’est donc infiniment plus que le fin mot de l’histoire sur des meurtres que recherche un enquêteur qui s’en réclame : c’est véritablement leur sens, puisque « trouver un coupable, c’est rétablir un désordre ».

Le Martinisme ? C’est un courant mystique qui, contre toute attente, trouve une application idéale dans la démarche de l’enquête policière. En effet, m’a expliqué l’auteur, « le rôle d’un policier est de découvrir la vérité » : or précisément, « le Martinisme est une gnose, une recherche intérieure de la vérité, une quête de la révélation ». C’est donc infiniment plus que le fin mot de l’histoire sur des meurtres que recherche un enquêteur qui s’en réclame : c’est véritablement leur sens, puisque « trouver un coupable, c’est rétablir un désordre ». Parce que « chaque enquête se termine par une cérémonie au cercle martiniste », souligne l’auteur, pour qui cette mystique est « une rencontre personnelle ». Si on y ajoute les coulisses d’une société apparemment bien sous tous rapports que l’on retrouve en club libertin entre deux meurtres, et des mises en scène macabres dans le somptueux décor du Gard, on tient les ingrédients idéaux pour un passage à l’écran. Christian Dorsan achève d’ailleurs d’écrire une adaptation en mini-série : parions qu’elle devrait attirer l’attention des producteurs avant de faire les beaux soirs d’une chaîne publique !

L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Lorsque Guilhem Delarque, policier en rupture de ban, découvre un pendu au-dessus d’un viaduc du Gard, sa première réaction n’est pas la compassion pour l’apparent suicidé, mais un sourire : il est obligé d’appeler son ex-collègue, Géraldine Muguet. C’est parti pour la reformation de leur tandem !

Les personnages. Un frère qui étouffe sa fratrie depuis bien trop longtemps, une fratrie qui se laisse étouffer bien trop facilement, des conjoints qui disparaissent bien trop souvent, des voisins bien trop présents… mais que se passe-t-il dans la bonne société du Gard ? Heureusement, Delarque et Muguet sont là !

Les lieux. Connaissez-vous le Gard ? Ses aqueducs, ses villages typiques, ses caves coopératives qui vendent de petits vins parfois « mis en bouteille au château »… ses châteaux, justement… ses clubs libertins… ses ateliers de prothèses dentaires abandonnés… faut-il vraiment vous en dire plus – et pire ?

L’époque. Ce n’est pas parce qu’on est au XXIe siècle que tout est nouveau ! La mythologie nous a appris que les pires turpitudes naissent dans les familles hétérosexuelles classiques, et Tolstoï, que les familles malheureuses le sont chacune à leur façon. Et la très contemporaine famille Clavel, alors ?

L’auteur. Avant la trilogie du Quart d’heure bagnolais, Christian Dorsan, natif d’Orsan dans le Gard, est l’auteur de romans intimistes dans lesquels il excelle : Les Innocents, Celui de nous deux qui part le premier, Boutique Hôtel. Oui, il y a toujours un personnage de Christian Dorsan auquel on peut s’identifier… mais prenez garde : dans un polar, vous pourriez le regretter !

Ce livre a été lu avec une forte envie de faire la connaissance des personnages à l’écran pour mettre un visage et une allure sur le tandem que forment Muguet et Delarque… et pour assister aux joutes oratoires martinistes, où on apprend à distinguer synchronicités, leçons de vie, et enquête policière !

Vous voulez nous recommander un livre qui vous a particulièrement plu ? Rejoignez notre communauté en cliquant ici