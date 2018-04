VIDEO. Une nage avec des (faux) dauphins, un bras infini… Comment j’ai perdu la tête à Laval Virtual

REPORTAGE On a passé une journée le casque vissé sur la tête et on a glissé du côté obscur de la virtualité...

Le projet de The Dolphin Swim Club. Illustration — LAVAL VIRTUAL

Laval Virtual, premier salon mondial des technologies du virtuel, fête ses vingt ans du 4 au 8 avril.

Plus de 300 exposants se sont donné rendez-vous à Laval (Mayenne) pour présenter leurs innovations.

ReVolution est une compétition internationale qui récompense les projets les plus innovants en matière de réalité virtuelle et de réalité augmentée.

Quand on a réussi à exaucer nos rêves les plus fous, on finit souvent par se réveiller et, comme dirait Mathieu Kassovitz dans La Haine, le plus dur, ce n’est pas la chute, c’est l’atterrissage. Autant vous dire qu’on a vécu un difficile retour à la réalité à la sortie de notre périple à Laval virtual, l’un des plus grands salons du monde de réalité virtuelle. Aussi inattendu que cela puisse paraître, c’est bien dans cette petite ville de Mayenne que, depuis vingt ans, le futur se dessine. Pas besoin de regarder de l’autre côté de l’Atlantique pour parler technologies immersives.

Un futur qui flirte avec Ready player one -le dernier Spielberg- et qui joue avec nos cinq sens pour nous perdre dans des univers artificiels (et nous faire croire vraiment n’importe quoi). On a passé une journée, le casque vissé sur la tête, et on a glissé du côté obscur de la virtualité, explorant en particulier la compétition internationale ReVolution qui a sélectionné les technologies les plus innovantes en matière de réalité virtuelle et de réalité augmentée.

J’ai nagé avec des dauphins virtuels

Vous pouvez annuler votre billet pour l’île Maurice. Pour nager avec des dauphins, une simple piscine et un casque de réalité virtuelle waterproof feront l’affaire. Le projet Wild dolphin waterproof VR est parti d’une envie : faire partager le goût de sa cofondatrice, l’artiste néerlandaise Marijke Sjollema, et de son mari Benno Brada pour la plongée et la nage avec les dauphins. Et comme cette pratique a des vertus médicales, le projet artistique a rapidement intéressé l’université de Groningen aux Pays-Bas, des centres universitaires américains et de nombreux hôpitaux européens pour le traitement de la dépression, du handicap, des maladies chroniques…

« Nous avions en tête un projet qui insistait sur le caractère thérapeutique de l’art », explique Benno Brada, stupéfait par l’ampleur qu’a pris leur projet. Avec le masque imperméable devant les yeux, les dauphins sont à portée de main et, sous l’eau, l’enregistrement de leurs cliquetis prend encore plus d’ampleur.

J’ai dégommé des monstres avec le bras de One Piece

Requinqué par le bruit des animaux marins, on est parti filer des claques à des monstres multicolores. Pendant quelques secondes, on s’est vraiment pris pour Inspecteur Gadget ou plutôt pour l’un des personnages du célèbre manga One Piece avec un bras qui s’étend à l’infini.

Quatre étudiants japonais de l'Université de technologie de Tokyo ont développé Gum gum shooting, un appareil qui se pose sur l’avant-bras et qui, associé au casque de réalité virtuelle, donne l’illusion que notre bras droit est élastique. A chaque coup de poing, le système exerce une légère pression sur la peau. On sent notre bras droit s’allonger, l’impression est spectaculaire. Le but du jeu, qui a tout l’air d’un prétexte, est de dégommer les créatures maléfiques qui croisent notre chemin. Au moment de retirer l’attirail à la fin de l’expérience, on ne se sent plus vraiment comme avant…

J’ai voyagé au soleil et à la montagne en 5 minutes

Cet hiver, le projet taïwanais AoEs + nous aurait bien aidés à supporter cette météo dégueulasse. On passe de la montagne à des paysages ensoleillés d’un coup de baguette virtuelle. Equipé d’un casque et d’une simple manette, on tourne autour d’un appareil suspendu au-dessus de notre tête qui crée de la chaleur, souffle du vent froid, et reproduit la sensation de pluie, de neige et d’humidité.

A travers le casque, on entre dans les décors -cascade, montagne, désert - et on les ressent physiquement. C’est ce qu’on appelle la technologie du retour haptique qui donne le sens du toucher et permet à l’utilisateur d’interagir avec l’environnement dans la réalité virtuelle. On serait bien resté une petite demi-heure dans le coin soleil, mais bon…