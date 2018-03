404 Editions et 20 Minutes se lancent à la recherche du meilleur livre pour les geeks par les geeks

L'appel à candidature pour le deuxième Grand Prix 404 dure jusqu'au 30 juin. — 404 Editions

404 Editions bouleverse les codes de l'édition avec ses livres ovniesques, en phase avec la culture geek

Sur 404 Factory, les auteurs déposent leurs écrits et dialoguent entre passionnés.

Les auteurs ont jusqu'au 30 juin pour envoyer leur manuscrit et décrocher le deuxième Grand Prix #404Factory.

Un Pourquoi les chats vont-ils conquérir le monde? pour ailurophile conscient, La Bible de l'homme par le collectif Lolywood, des Escape Books qui reprennent les codes des Escape Rooms, des guides pour Minecraft, des livres qui se transforment en Batman ou en Lapin crétin…

La maison d'édition 404 s’est fait une place de choix dans les bibliothèques des geeks avec ses beaux livres ovniesques. Au point qu’on en oublie parfois qu’elle édite aussi des romans. Et des bons. La deuxième édition du Grand Prix 404, destiné aux jeunes auteurs (et dont 20 Minutes est partenaire), nous donne une excellente occasion de nous en souvenir.

>> Pour participer au concours et décrocher le Grand Prix 404, publiez votre histoire ici.

On avait craqué, l’année dernière, pour le Kereban de Dario Alcide, roman graphique qui explosait la narration en séquence de mails, bulletins d’information, plans et graphiques. « La force de ce livre, c’est davantage le format que l’histoire, qui reste assez standard, nous affirmait son auteur. Je l’avais publié sous une forme de texte uniquement sur la plateforme 404Factory. C’est là que l’éditeur l’a repéré et m’a proposé de l’éditer sous forme graphique. »

De l’écran au papier

C’est sur cette même plateforme qu’a refleuri Presque minuit, le roman steampunk d’Anthony Combrexelle sorti en janvier dernier. Auto-édité il y a deux ans, le livre jeunesse s’en est offert une deuxième sur 404Factory. « Je m’étais décidé à le mettre intégralement en ligne, sans filtre et gratuitement. L’annonce du concours pour le Grand Prix quelques jours après mes réflexions m’a fait tenter le coup, pour voir ce qu’il valait réellement, sans filet, sans en parler à personne », écrit Anthony Combrexelle sur son site. L’essai est réussi. Presque minuit remporte la première édition du Grand Prix 404 et le roman sort en librairie dans la foulée, où il rencontre un nouveau succès.

404Factory, une plateforme d’écriture auto-revendiquée « pour les geeks, par les geeks » est l’une des armes de la maison d’édition, émanation du poids lourd de l’édition Editis, pour rester au contact de son public. « Nous avons créé Factory en octobre 2016. Tout le monde peut y mettre son texte en ligne. C’est un peu le Wattpad des geeks, nous expliquait Lucie Levron, éditrice de 404 Editions, il y a quelques mois. La SF, la Fantasy, le steampunk constituent le gros des dépôts. »

Depuis, des dizaines et des dizaines de stories, ces histoires découpées en chapitres que chacun peut commenter ou liker, y ont été publiées. Romances au collège, épopées à Thiercelieux, aventures de corsaires… Le flux des nouvelles publications démontre qu’il est difficile de définir les contours de la culture geek. « Tous les geeks n’aimeront pas tout ce qu’on fait mais tous trouveront quelque chose qu’ils aiment », promet Lucie Levron.

Vous connaissez l’histoire

Et s’ils ne le trouvent pas, ils n’ont plus qu’à l’écrire. En 2017, le Grand prix a attiré une centaine de candidatures d’auteurs, triées par un jury de 8 personnes. Cette année, 20 Minutes rejoint les jurés pour une deuxième édition ouverte à toutes les histoires de 200.000 signes minimum (c’est à peu près 70 fois ce que vous venez de lire).

Si vous souhaitez tenter votre chance, il ne vous reste qu’à déposer votre histoire sur 404 Factory d’ici au 30 juin, en suivant les consignes données ici. On vous donne rendez-vous en septembre pour l’annonce des finalistes.