Une lente décrue et une consigne politique de vitesse. Emmanuel Macron a pressé dimanche le gouvernement « d’accélérer les réponses » face aux inondations records qui ont frappé le Pas-de-Calais. Ce second épisode de crues records en moins de deux mois perturbe la rentrée scolaire dans 16 établissements : 13 écoles, deux collèges et un lycée resteront fermés lundi.

Dimanche sur France 3, le ministre l’Economie Bruno Le Maire a assuré que les particuliers, victimes d’inondations ces derniers jours et qui avaient déjà été sinistrés lors de l’épisode de novembre, n’auraient pas à payer une deuxième fois la franchise d’assurance. La Première ministre Elisabeth Borne est attendue mardi sur place « pour évoquer toutes les solutions à mettre en place », selon Matignon. Entre-temps, le ministre du Logement Patrice Vergriete pourrait faire lundi des annonces dans le cadre du plan grand froid.

Des « réponses exceptionnelles »

Le Président a demandé au gouvernement « d’accélérer les réponses à la situation que traversent les habitants du Pas-de-Calais, notamment avec l’arrivée du froid sur des sols détrempés voire toujours inondés », a indiqué l’Elysée. Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu avait indiqué jeudi, lors d’une visite dans des communes inondées, qu’il reviendrait mardi pour participer à une réunion de suivi avec les autorités locales. Il avait promis des « réponses exceptionnelles » à cette crise.

Bien que la décrue soit enclenchée depuis jeudi, les stigmates des crues restent très visibles dans ce département aux vastes zones de marais qui compte 1.000 km2 de polder sous le niveau de la mer. Selon le dernier bilan de la préfecture, 195 communes et 2.084 habitations ont été touchées par ce nouvel épisode de crues qui a fait deux blessés légers. L’Aa, classée en rouge la semaine dernière, est repassée en vigilance jaune.