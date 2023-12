Lundi matin, le directeur de la mairie de quartier Moulins, un quartier populaire de Lille, a été interpellé à son domicile. Selon une source proche du dossier, le fonctionnaire est suspecté d’avoir organisé un « mariage blanc ».

Ce sont des agents de la police aux frontières (PAF) qui se sont présentés au domicile du directeur, lundi matin, et qui ont placé ce dernier en garde à vue. Selon notre source, le domicile du mis en cause et la mairie de quartier Moulins ont été perquisitionnés avant que l’intéressé ne soit entendu dans les locaux de la PAF.

Un mariage illicite pour des papiers

Ces informations ont été confirmées à 20 Minutes, ce jeudi, par le parquet de Lille, lequel précise que le fonctionnaire est mis en cause dans une « affaire privée d’organisation de mariage ». Le parquet explique en effet que le directeur de la mairie de quartier est soupçonné d’avoir organisé un mariage « aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour, le bénéfice d’une protection contre l’éloignement ou de faire acquérir la nationalité française ». Autrement dit, un mariage blanc.

Selon notre source, ce mariage illicite n’a pas été organisé dans la mairie de quartier dont cet homme était le directeur depuis neuf ans, mais à Faches-Thumesnil, une commune proche de Lille.

Le mis en cause était encore en garde à vue ce jeudi, avant d’être déféré au parquet. Il doit comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 9 avril 2024. En attendant, il a été libéré sous contrôle judiciaire.