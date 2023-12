En investissant le prix de trois bières en happy hour, un étudiant lillois a remporté un « jackpot historique » au casino de Lille. Reparti les poches lourdes de plusieurs dizaines de milliers d’euros, le jeune homme a de quoi se faire plaisir pour les fêtes de fin d’année.

Si jouer comporte des risques, cela réserve aussi parfois de belles surprises. Dans la nuit de jeudi à vendredi, aux tables de jeu du casino Barrière de Lille, beaucoup de parieurs ont cherché la chance sans la trouver, celle-ci ayant décidé de squatter le karma d’un groupe d’étudiants en goguette. Les amis avaient décidé de voir si l’herbe était plus verte au blackjack plutôt que du côté des bandits manchots à 20 centimes.

Il gagne plus de 4.000 fois sa mise

Le petit groupe attablé misait dix euros par main à la table et en ajoutait cinq sur l’option « jackpot progressif ». L’option peut s’avérer intéressante puisque en cas de blackjack, le parieur remporte logiquement une fois et demie sa mise et rafle une cagnotte abondée avec une partie des mises des joueurs.

Il était aux environs de 23h30 lorsque la chance a souri aux étudiants, leur offrant un blackjack qui a mis le croupier K.-O. A ce moment, la cagnotte du jackpot progressif était de 71.231 euros, un joli pactole qui représente plus de 4.000 fois la mise.

Pour autant, l’histoire ne dit pas combien l’équipe a perdu avant de faire sauter la banque mais le casino assure que le parieur était « visiblement enchanté ». Si ce gain est le record du jackpot progressif au blackjack à Lille, à Bordeaux, en 2022, c’est une cagnotte de 332.000 euros qui est tombée.