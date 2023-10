L’agrandissement de l’aéroport de Lille est-il inévitable ?

Depuis que les nouveaux exploitants de l’aéroport de Lille ont présenté leur projet de doublement de la capacité de l’infrastructure, en 2019, ils n’ont cessé d’essuyer les critiques de la part d’opposants, toujours plus nombreux. A l’époque, le Smalim, propriétaire de l’aéroport, appuyait ce projet sur des chiffres de trafic en régulière augmentation, le cap des deux millions de voyageurs ayant été franchi. Mais l’épidémie de Covid-19 est passée par là avec ses conséquences sur le trafic aérien mondial, galvanisant les anti-extension, réunis sous l’acronyme Nada (Non à l’agrandissement de l’aéroport).

Si le projet d’agrandissement de l’aéroport de Lille a été mis entre parenthèses ces dernières années, le temps que le trafic aérien se remette du coronavirus, il n’a jamais été abandonné pour autant. Sauf que les opposants au projet y ont vu l’occasion de remettre en question ce mode de transport et, par conséquent, l’utilité d’agrandir l’infrastructure lilloise. « Il est urgent de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au trafic aérien : vouloir le doubler à Lille-Lesquin est une aberration compte tenu de l’urgence écologique ! », insiste le collectif Nada qui souhaite plutôt que soit engagée « une politique cohérente sur les mobilités ». Un point de vue partagé par le médiatique ingénieur français Jean-Marc Jancovici, lequel plaidait pour un quota de quatre vols en avion par personne au cours de sa vie.

Un trafic aérien qui frôle les performances de 2019

Sauf que, dans les faits, le voyage en avion semble avoir encore un bel avenir en France. Ainsi, dans son bilan des vacances d’été, l’aéroport de Lille se félicite de chiffres « très satisfaisants », mieux que prévu d’ailleurs : « les mois de juillet et août 2023 ont enregistré un flux de passagers légèrement supérieur aux projections établies. » Après trois ans marqués par le Covid-19, si le trafic au départ et à l’arrivée de Lille n’a pas encore rattrapé son niveau de 2019, il s’en approche rapidement, à hauteur de 90 %. Et ne jetez pas la pierre sur les vols dits « d’affaires », puisque, selon la directrice de l’aéroport, Magali Huchette, cette catégorie de voyageurs est en baisse, largement compensée par une « hausse sensible du trafic ''familles et connaissances'', et une hausse soutenue des voyageurs à destinations ''loisirs'', ''internationales'' ».

Fort de ce constat, l’exploitant de l’infrastructure persiste : « la composition du trafic 2023 et le bilan de la saison estivale confortent les directions prises par le projet de modernisation de l’Aéroport de Lille ». Est notamment mis en avant « le développement de vols low cost », avec une offre au départ de Lille de 54 destinations opérées par 14 compagnies.

Une offre qui génère la demande, ce que dénonce notamment le collectif Nada dont les associations membres militent plutôt pour « le développement d’alternatives plus cohérentes avec le défi climatique ».