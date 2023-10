Mater des films d’horreur, sauter à l’élastique ou manger épicé hors de chez soi… Autant d’actes qui, si l’on y réfléchit bien, n’ont rien de rationnel. Sauf que l’homme est le seul être vivant qui kiffe se faire peur. Un côté masochiste qui explique sans doute le succès d’une vidéo, publiée il y a quelques jours sur TikTok, au sujet d’une station de métro secrète, et hantée, sur la ligne 2 du métro de Lille. Canular, légende urbaine, vérité cachée ? L’auteur ne manque pas d’arguments pour que l’on croie en son récit. Et pourtant…

Postée en fin de semaine dernière, la vidéo en question cumule déjà près d’un demi-million de vues et plus de 700 commentaires. « Saviez-vous qu’il existe une station de métro secrète à Lille », interroge une voix féminine dans le commentaire. « Peu de gens connaissent son existence et pourtant elle est bien réelle », poursuit la voix. Ajoutant, pour appuyer son propos, qu’il est possible de retrouver des articles à ce sujet dans la presse régionale. On retrouve en effet sur Internet plusieurs mentions de cette fameuse station abandonnée, laquelle se trouverait entre les stations « Porte de Valenciennes » et « Lille Grand Palais », sur la ligne 2 du métro. Des articles en parlent de manière récurrente, presque chaque année et à la même période, au mois d’octobre.

Une voyageuse disparaît mystérieusement

Déjà intrigante en soi, cette histoire de station fantôme est systématiquement accompagnée d’un récit encore plus flippant. Un jour, on ne sait pas quand exactement, une rame de métro s’est immobilisée pour une raison inconnue à l’endroit où aurait dû se trouver la station mystérieuse. Une voyageuse « d’une trentaine d’années » serait sortie à cet arrêt et l’on ne l’aurait plus jamais revue. Seules ses affaires personnelles auraient été retrouvées dans cette station par les policiers. Depuis, certains voyageurs ou des fans d’urbex auraient entendu des cris ou des murmures de femme en passant dans le secteur.

Malgré les nombreux détails vraisemblables accompagnant les différents récits de cette légende, plusieurs choses devraient mettre la puce à l’oreille aux âmes crédules. La date à laquelle cette histoire refait surface pour commencer, le mois d’octobre, ou le mois d’Halloween. Ensuite le fait que l’on parle d’une station souterraine alors que cette portion de ligne est aérienne. A aucun moment, dans les plans de construction du métro lillois, il n’a été évoqué la possibilité que la ligne passe sous terre à cet endroit.

Fake off

Néanmoins, l’hypothèse d’une station de métro construite pour desservir la gare Saint-Sauveur, entre la Porte de Valenciennes et Lille Grand Palais, ne se fonde pas sur rien. Les travaux de la ligne 2 du métro, appelée à l’époque « ligne 1 bis », ont été lancés en 1985, soit un an après le vote du conseil de la Communauté urbaine de Lille pour l’adoption de son tracé définitif. Et si ce tracé définitif ne fait pas mention d’une station Saint-Sauveur, il en était néanmoins question dans le projet de base. Le magazine « En direct du métro », publié plusieurs fois par an pendant toute la durée du chantier, y fait d’ailleurs référence en page 12 de son numéro de novembre 1982.

Les plus suspicieux pourront donc imaginer que la station a quand même été bâtie en secret. Difficile à imaginer lorsque l’on sait l’ampleur du chantier. Sur TikTok, un internaute habitant du côté de la porte de Valenciennes depuis des décennies confirme qu’il n’a jamais vu aucune station être creusée à cet endroit. Une affirmation que l’on peut facilement vérifier en consultant les archives de photos aériennes disponibles sur le site Web de l’IGN.

Pour en avoir le cœur net, 20 Minutes a contacté Ilévia, anciennement Transpole, anciennement TCC, l’exploitant des transports en commun lillois. Le mystère est tombé rapidement. « Toute cette histoire remonte au 31 octobre 2015, lorsque l’équipe de communication de l’époque a lancé la rumeur à l’occasion d’Halloween », nous explique-t-on. Une rumeur qui est rapidement devenue une légende urbaine, d’autant que le post original, publié sur Facebook, renvoie vers un article désormais inaccessible. Inaccessible comme la station fantôme.