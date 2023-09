Une famille en colère. Le jeudi 3 août, le corps de Rayan était retrouvé dans le canal de la Deûle, à Lille, dans le Nord, non loin du zoo et du parc Vauban. Le jeune homme de 20 ans n’avait plus donné signe de vie depuis le lundi 31 juillet, après une soirée passée avec des collègues de travail. « Absence de lésions traumatiques » avait révélé l'autopsie.

Environ trois semaines plus tard, le mercredi 23 août, un deuxième corps était découvert quasiment au même endroit. Aux dernières nouvelles – mais la justice n’est guère bavarde sur le sujet – cette nouvelle victime, un homme d’une trentaine d’années, n’a toujours pas été identifiée.

Manque d’actions des pouvoirs publics

Or ce nouveau drame a fait l’effet d’un électrochoc supplémentaire pour Alain Carduner, qui pleure encore la mort de son fils Rayan. Ce père, âgé de 53 ans, ne croit pas une seconde en une mort accidentelle ou à un suicide. Et il a décidé de dénoncer « le manque d’actions des pouvoirs publics pour sécuriser le canal de la Deûle », explique-t-il à 20 Minutes. « Voilà plus de vingt ans que ça dure, qu'il y a des noyades régulièrement, et sur les 4 km de ce canal, aucune protection efficace, ni aucune caméra de vidéosurveillance n’a été installée, accuse-t-il. Seule une corde a été fixée à certains endroits, mais elle ne permet pas de sortir si on fait une chute. On laisse mourir nos enfants sans rien faire. »

Lors des trois dernières décennies, la liste des décès par noyade dans ce canal qui traverse Lille est effectivement assez longue. Avec des drames plus ou moins médiatisés. Les deux dernières noyades font notamment écho à une série de cinq victimes de la Deûle entre octobre 2010 et novembre 2011. Seule une de ces « affaires » fait aujourd’hui l’objet d’une information judiciaire pour un éventuel crime.

« Je ne veux pas que le cas de Rayan sombre dans l’oubli »

« A chaque fois, les premières hypothèses de la police et de la justice évoquent un accident ou un suicide, avant, parfois, de découvrir qu’il pourrait s’agir d’un meurtre. Ce serait bien que le lourd passif de cette zone conditionne l’enquête », s’insurge Alain Carduner. Depuis Paris, où il habite, il souhaite organiser prochainement une grande marche blanche « pour rassembler un maximum de familles de victimes ». « Je ne veux pas que le cas de Rayan sombre dans l’oubli. Il faut surtout que la justice n’oublie pas de nous donner des infos », insiste-t-il, des sanglots dans la voix.

Une enquête a été ouverte concernant Rayan. Le jeune homme avait stoppé ses études. « Il avait des projets. il s’orientait vers l’art », précise son père. En attendant, il avait trouvé du travail, une semaine avant sa mort, dans une enseigne de restauration rapide, place Catinat, à Lille. Le dimanche soir, après le service, il était parti en virée avec des collègues. D’abord à l’Atomic, rue Solférino, puis au Base Camp, non loin de là, rue Masséna. Deux bars situés dans le secteur le plus festif de Lille. Comment s’est-il retrouvé ensuite près de la Deûle ? « Il habitait de l’autre côté de Lille, il n’avait rien à faire près de ce canal » , se lamente son père. La même histoire qui semble tristement se répéter.