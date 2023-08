« Laissez-moi brader ! ». Sur l’air de Monday, tuesday, laissez-moi danser, une fausse Dalida arpente les rues de Lille et la Grand-Place sous un soleil radieux. Son pas de danse est censé vanter le côté festif de la braderie lilloise qui aura lieu les samedi 2 et dimanche 3 septembre. Le clip de 50 secondes, diffusé il y a une semaine par la ville de Lille sur son site Facebook, fait un véritable carton.

« On va atteindre le million de vues sur tous les réseaux sociaux », se réjouit Baptiste Monnot, directeur de la communication de la ville, qui a piloté ce projet. L’humour a fait mouche. « On savait qu’on tenait un bon outil de communication avec ce clip, mais on est quand même surpris par un tel engouement », remarque-t-il. Pour preuve, sur la chaîne YouTube de la ville où la plupart des vidéos plafonnent vers la trentaine de vues, ce « tube de la rentrée » en est déjà à 40.000 visites.

Martine Aubry valide Dalida

Voilà deux ans que la mairie de Lille a décidé de faire la promotion de sa grande braderie qui attire environ 2 millions de visiteurs chaque année. « Après les deux ans de report pour cause d’épidémie de Covid-19, nous avions décidé, avec la maire Martine Aubry, de communiquer sur le retour de l’événement, raconte Baptiste Monnot. L’an dernier, la campagne était plus sobre autour de ce retour : des affiches montrant un objet de brocante avec le simple slogan " Elle revient " ».

Cette année, le service com de la mairie l’a joué plus « festif et populaire » en détournant des titres de chansons connus. L’idée a germé en début d’année chez les communicants de la ville. Le concept de cette campagne d’affichage a été validé en mars et s’est matérialisé, début juillet, avec sept affiches au design soigné, conçues et fabriquées en interne par le graphiste maison, Benjamin Leynaert.

Au menu, « Laissez-moi Brader, laissez-moiiiiii », « Fripes from Desire », « Oh Braderie, si tu savais », « Bradé comme jamais » ; « Ça brade pour moi moi moi moi moi », « Je resterai ta meilleure braderie » et « Voici venu le temps de la braderie des enfants ». On vous laisse retrouver les titres originaux et les interprètes.

« Une émotion qui relie les gens »

« Cette histoire, il fallait la raconter jusqu’au bout, poursuit Baptiste Monnot. C’est pourquoi on a eu, par la suite, l’idée du clip vidéo. » C’est également en interne que les paroles d’un couplet et du refrain ont été écrites. On n’ose imaginer la tête de Martine Aubry, le jour de la validation. Ne restait plus qu’à trouver une interprète pour le rôle de feu Dalida. « Nous avons contacté Sandy Sims sur Internet. C’est une artiste qui a l’habitude de jouer le rôle de Dalida », note encore le responsable de la com.

Le tournage a eu lieu fin juin sur une matinée, avec une équipe professionnelle, seul travail qui a été délégué à un prestataire. Fierté pour toute l’équipe. « C’est vrai qu’on n’a pas vraiment besoin de faire venir du monde pour la braderie, reconnaît Baptiste Monnot. Mais cette campagne est importante en matière d'image. Elle montre avec humour une jolie ville. Elle crée une émotion qui relie les gens et ça représente vraiment l’esprit de cette braderie. »