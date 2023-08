Une nouvelle canalisation de gaz a été arrachée rue Louis-Blanc, à Courcelles-les-Lens (Pas-de-Calais), jeudi. Selon nos confrères de La Voix du Nord, les sapeurs-pompiers des casernes d'Hénin-Beaumont et d'Arnes sont intervenus à 10h30, et ont pu évacuer les ouvriers et riverains du chantier concerné.

C’est un engin de chantier qui a heurté une conduite de gaz basse pression. Un périmètre de sécurité a rapidement été mise en place. Les sapeurs-pompiers ont pu procéder à l’évacuation de sept habitations et d’une pharmacie. Treize personnes ont pu être mises à l’abri, auxquelles nous pouvons ajouter les cinq ouvriers du chantier.

Toujours selon La Voix du Nord, c’est la troisième fois qu’une canalisation de gaz a été arrachée après Lens lundi et Noyelles-sous-Lens mardi.