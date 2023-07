EDIT 17h10 : Saisi par plusieurs occupants de la friche, le tribunal judiciaire de Lille a suspendu l’exécution de l’ordonnance d’expulsion dans l’attente d’une audience en référé, laquelle qui doit avoir lieu le mardi 8 août.

Se dirige-t-on vers l’épilogue d’un bras de fer qui dure maintenant depuis près d’une décennie ? Si le volet judiciaire « friche Saint-Sauveur », opposant d’un côté la mairie de Lille, la métropole et le promoteur, de l’autre les associations, n’est pas terminé, sur le terrain, les choses s’accélèrent. Selon les associations qui défendent l’idée de transformer cet espace en poumon vert, les autorités sont sur le point d’expulser tous les occupants de la friche, militants et migrants.

Début juin, les opposants au projet de reconversion de la friche Saint-Sauveur avaient essuyé une sévère défaite devant le tribunal administratif de Lille, lequel avait « rejeté sans réserve la requête des associations » qui demandaient l’annulation de l’autorisation environnementale. Les promoteurs de la reconversion s’étaient félicités de ce jugement et promis un début rapide du chantier. De leur côté, les associations avaient accusé le coup tout en annonçant faire appel de cette décision.

Activistes et migrants évacués

On en est là aujourd’hui. Sauf que l’appel n’est pas suspensif et qu’une « décision d’expulsion » a été « émise par ordonnance sur requête de la MEL, la SPL Euralille et LMH », ont assuré, lundi, les associations. Dès lors, cette expulsion peut intervenir à n’importe quel moment. Selon cette même source, l’ordonnance met en avant des « problèmes d’insalubrité, de trouble à l’ordre public et de troubles du voisinage » pour justifier de l’urgence à opérer.

Dans les faits, il ne s’agit pas d’expulser uniquement les activistes occupant le belvédère pour y développer un projet écologiste. Une partie de la friche est en effet transformée depuis des années en campement de migrants. Une sorte de bidonville d’une vingtaine de cabanons, abritant un nombre indéterminé de personnes.

« Nous appelons à un plan de mise à l’abri et de prise en charge des personnes, sans quoi la précarité et les trafics inacceptables qui s’en nourrissent ne seront que repoussés ailleurs », demandent les associations. Contactée à ce sujet par 20 Minutes, la préfecture du Nord n’a pas souhaité s'exprimer.