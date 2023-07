Le coût inestimable de la bêtise. Mercredi, une alerte attentat concernant un TGV Paris-Lille a semé une énorme pagaille dans le trafic des trains à l’arrivée et au départ de Lille, dans le Nord. Cette alerte a, par ailleurs, mobilisé de très nombreux effectifs de police et de pompiers tant la menace a été prise au sérieux. Et si le soulagement a été général lorsqu’il a été avéré que l’alerte était fausse, les foudres des institutions se sont vite retournées vers les auteurs présumés de cette mauvaise blague. Ces derniers, un couple de trentenaires, pourraient pleurer bien davantage lorsque la facture leur sera présentée qu’à leur interpellation.

« C’est d’une bêtise sans nom ce qu’ils ont fait », soupire Franck Dhersin, vice-président de la Métropole européenne de Lille en charge des transports. Furieux, son patron, Xavier Bertrand, a déjà assuré qu’une plainte serait déposée contre les mis en cause. « Ce ne sont pas uniquement les TGV qui ont été bloqués, c’est tout le trafic ferroviaire », fulmine le VP aux transports. A cette plainte de la région Hauts-de-France, beaucoup d’autres devraient s’ajouter. La SNCF, l’Etat, les pompiers… « Nous avons mobilisé sept engins et beaucoup de personnel, autant de moyens qui pouvaient servir à autre chose pendant ce temps », explique à 20 Minutes un porte-parole du Sdis 59. Et dans leur démarche de « tolérance zéro », les pompiers du Nord déposent « systématiquement » plainte dans des cas similaires.

"L'enquête déterminera les motivations de cet homme", explique la sous-préfète, qui n'exclut pas un acte pour ne pas rater son train. #Lille #TGV #Alerte #gare #Terrorisme #Sncf pic.twitter.com/T5tmXzODD4 — Mikael Libert (@MikaelLibert) July 19, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende

Il y a d’abord le volet pénal, la procureure de Lille ayant déjà assuré que les mis en cause allaient être poursuivis pour « fausse alerte ». Selon l’article du Code pénal s’appliquant dans ce cas, « le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu’une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende ». Outre le montant de l’amende, les prévenus peuvent aussi être condamnés à payer les frais de justice engagés par les parties civiles. Mais ce ne sont pas les seuls postes qui peuvent coûter cher aux prévenus.

Sollicitée par 20 Minutes, la SNCF n’a pas souhaité communiquer sur le montant estimé du préjudice. « Nous portons plainte pour demander financièrement des comptes, bien entendu », assure Franck Dhersin. « Le montant sera calculé en fonction du nombre de trains qui ont été annulés », ajoute-t-il sans toutefois donner un chiffre. Pour le vice-président de la région, nul doute que l’Etat demandera aussi des comptes « pour les 200 policiers et le Raid mobilisés ». Sans oublier les pompiers qui estiment leur préjudice autour des 2.000 à 3.000 euros. « Ce n’est pas tant pour le montant que pour le symbole que l’on va réclamer réparation », reconnaît auprès de 20 Minutes le porte-parole du Sdis.

D’innombrables parties civiles potentielles

Si elle n’a pas encore été définie précisément, on sait néanmoins que l’addition comportera de nombreux zéros. Et elle ne s’arrête pas là, du moins en théorie. Parce que bien d’autres parties civiles pourraient s’ajouter à une liste déjà longue contre le couple mis en cause. « Vous avez l’article 1240 du Code civil qui dit : ''tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'' », insiste maître Rémi Giroutx, avocat spécialisé dans l’indemnisation des préjudices. En d’autres termes, cela signifie que tous les voyageurs de la SNCF ayant subi un retard ou une annulation de train à cause de la fausse alerte attentat peuvent se retourner contre les mis en cause. « Il suffit d’un lien entre la faute et le dommage pour que les personnes puissent demander réparation au civil », ajoute l’avocat.

Sauf qu’au civil, l’indemnisation dépend de la solvabilité du responsable du préjudice, aucun organisme ne paiera à sa place. « S’il y a un titre exécutoire de paiement, le plaignant a dix ans pour réclamer son dû. Et ce délai est prorogé à chaque action intentée pour faire exécuter le jugement. Donc si la personne est insolvable aujourd’hui, rien en dit qu’elle le sera toujours dans le futur », explique maître Giroutx.

L’astuce pour voir son préjudice indemnisé, c’est d’attaquer au pénal : « L’indemnisation peut être réclamée lors de l’action au pénal. Et là c’est intéressant parce que vous avez des organismes de garantie qui vont indemniser directement les plaignants. » Cela implique néanmoins que les voyageurs lésés se portent partie civile au procès du couple. « Si leur préjudice est sensiblement le même, ils peuvent même tous prendre le même avocat pour défendre leur cause », renchérit maître Giroutx.