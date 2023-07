Du bleu partout. Les festivités du 14-Juillet interviennent dans un contexte particulier, quelques jours seulement après la vague d’émeutes urbaines qui a suivi la mort du jeune Nahel à Nanterre. Certes, le calme est désormais revenu, mais le bilan des dégâts est considérable. Pour éviter de nouveaux débordements, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé qu’un « dispositif de sécurité renforcé » sera déployé à l’occasion de la fête nationale. Pas moins de 130.000 « policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers » seront mobilisés entre le 13 et le 15 juillet. Dans la métropole lilloise, les moyens mis en œuvre seront juste faramineux.

Les émeutes n’ont pas épargné la métropole lilloise, notamment Roubaix, Tourcoing ou encore Mons-en-Barœul, où l’hôtel de ville et le commissariat de police nationale ont été incendiés. Depuis, le préfet a interdit temporairement aux particuliers d’acheter et de transporter du matériel pyrotechnique et aux professionnels d’en vendre. Plus de 4.000 mortiers d’artifice ont été saisis depuis, dont près de la moitié chez une habitante de Roubaix. Et si certaines communes ont annulé leur feu d’artifice du 14-Juillet, d’autres ont maintenu le spectacle, notamment Lille. Dans tous les cas, et au cours des deux prochaines nuits, les forces de l’ordre seront sur le pont.

Des hommes au sol, des yeux dans le ciel

A Lille, et dans les communes les plus impactées par les émeutes (Roubaix, Tourcoing, Wattrelos…), les effectifs locaux seront renforcés en hommes et en moyens. Pour la nuit du 13 au 14, cela représente 160 policiers et gendarmes supplémentaires et 200 pour la nuit suivante. Des CRS, des gendarmes mobiles et, comme on l’a vu pendant les émeutes, des hommes du Raid.

Outre les hommes, le préfet va mobiliser des moyens matériels lourds. Des drones, un hélicoptère de la gendarmerie, des véhicules blindés et deux engins lanceurs d’eau de la police. Ce même dispositif sera reconduit, et même renforcé, pour la nuit du 14 au 15 juillet.