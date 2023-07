Qui dit fête nationale, dit défilé militaire et feu d’artifice. Et s’il n’est pas envisagé d’empêcher les soldats de parader, de plus en plus de communes ont en revanche décidé d’annuler leurs spectacles pyrotechniques pour diverses raisons. Ce n’est pas le cas de Lille où les habitants et les touristes pourront profiter des deux. Encore faut-il être bien placé. Côté défilé militaire, pas d’autre choix que de trouver un spot sur le parcours. Mais pour le feu d’artifice, nul besoin d’être collé au périmètre pour en prendre plein la vue.

Quand et où, la base

Il s’agit de ne pas se faire avoir sur la date d’abord. A Lille, le feu d’artifice du 14-Juillet est bel et bien tiré… le 14 juillet. Et ne vous moquez pas, c’est loin d’être le cas partout en France. Rien que pour le Nord, la préfecture dénombre 29 communes ayant retenu le 13 juillet pour lancer leurs fusées, contre 31 le lendemain. Une fois la bonne date en tête, ne vous trompez pas d’horaire, ce serait ballot. D’autant qu’il y a un piège cette année. Habituellement programmé à 23h30, le spectacle lillois a été avancé par la mairie à 22h30 sur demande des autorités.

La seule chose immuable, c’est le lieu. Tradition oblige, et aussi parce que l’endroit s’y prête bien, le feu d’artifice de Lille explosera depuis l’esplanade du champ de Mars, à deux pas de la citadelle Vauban.

Sacrifier le confort au spectacle

On le sait, l’événement draine énormément de monde dans le secteur de la citadelle de Lille puisque c’est là que tout se passe. En effet, pour profiter des artifices d’altitude, des effets visuels plus près du sol et de la musique, mieux vaut ne pas trop s’éloigner du champ de Mars. Dans ce cas, le mieux est de ne pas s’y prendre à la dernière minute pour trouver votre spot le long des berges de la Deûle. Arrivez deux heures à l’avance avec l’apéro dans votre panier, à consommer avec modération si vous ne voulez pas dormir pendant le spectacle.

Oubliez les guinguettes du secteur et les bars de la Façade de l’esplanade, la vue depuis leurs terrasses étant obstruée par les arbres bordant le champ de Mars. Seul le Quartier libre sort son épingle du jeu, idéalement installé sur l’esplanade même s’il n’est pas vraiment face au pas de tir. Les places seront chères, mais vous avez aussi l’option de squatter l’une des trois péniches resto amarrées sur la Deûle. Préférez Archimède ou Aristote devant lesquelles aucun arbre ne cache la vue.

Si vous n’avez aucun pote dans les quelques immeubles de belle hauteur Façade de l’esplanade et que les autres solutions ne vous emballent pas, il reste l’option quai de Wault. Attention néanmoins à bien choisir votre spot autour du bassin, dans l’axe dégagé du champ de Mars. L’endroit est agréable pour mater le spectacle, si toutefois vous ne craignez pas la foule.

Sacrifier le spectacle au confort

Si vous pouvez vous passer du son et de ce qui se passe au sol, pourquoi ne pas vous éloigner un peu ? Bien sûr, si vous n’avez pas accès au beffroi de la mairie, comme Martine Aubry, ou au dernier étage du palais de justice, comme la procureure de Lille, trouvez-vous un rooftop ouvert au public. Bon, il n’y en a pas mille non plus et celui du Nu, à Euralille, vous offrira le meilleur angle.

De l’autre côté de la citadelle, installé sur la terrasse du Colisée, à Lambersart, aucun des plus hautes fusées ne vous échappera. A ce compte, et pour pas un rond, autant vous installer sur une couverture au sommet du « parc colline », près du pont Léon-Jouhaux ou sur les pelouses du jardin du Colisée.