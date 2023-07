Ces dernières années, dans le Nord et le Pas-de-Calais, il y a eu presque plus de signalements de grands félins que d’ovnis. Panthère, puma, lionne… La plupart du temps, les recherches pour capturer ces fauves n’ont rien donné et l’emballement s’est éteint aussi vite qu’il s’était allumé. Sauf que cette fois, la bête signalée à Lille, ce mardi, n’était pas une vue de l’esprit.

C’est un peu avant 6 heures, ce mardi matin, que les pompiers du Nord ont reçu le signalement d’un « animal dangereux », repéré du côté du boulevard de la Moselle, un axe excentré de Lille. L’appel a été pris au sérieux et des équipes se sont lancées à la recherche de l’animal dont la race n’avait pas encore été précisée.

Deux heures pour capturer le félin

Pendant une heure, les pompiers ont fouillé en vain chaque recoin du secteur. Mais le félin n’était pourtant pas loin, repéré une nouvelle fois vers 7h30, à quelques centaines de mètres du premier endroit. Cette fois, la bête ne se trouvait plus sur la voie publique, mais dans le jardin d’une habitation. Lorsque les pompiers sont arrivés sur place, ils ont constaté que le félin était toujours là et ont pu identifier son espèce : un serval.





Pour neutraliser le fauve qui se montrait menaçant, une équipe cynotechnique et le vétérinaire du Sdis ont été envoyés à la rescousse, ainsi qu’un soigneur spécialisé et le vétérinaire du zoo de Lille. A l’aide d’une seringue hypodermique, le serval a été anesthésié puis capturé. Il a été ensuite conduit au zoo pour y subir des examens épidémiologiques avant d’être placé en quarantaine. A ce jour, personne ne sait encore comment le serval a pu arriver là ni à qui il appartient.