Si la maire de Lille, Martine Aubry, s’était réjoui que sa ville avait été plutôt épargnée par les émeutes ayant suivi la mort de Nahel, des dégâts sont tout de même à déplorer, notamment dans des commerces du quartier populaire de Wazemmes. Plus généralement, au niveau des Hauts-de-France, de nombreux pillages et saccages de boutiques sont à déplorer. Et face aux clauses d’exclusion des assureurs, certains professionnels vont se retrouver bien démunis. La région doit voter, jeudi, un dispositif d’aide aux artisans et commerçants victimes des émeutes.

A Lille, au cours d’une seule soirée, une dizaine de commerces de la rue Gambetta ont été pillés par des émeutiers. Des faits similaires ont eu lieu un peu partout dans la région. A Creil, dans l’Oise, une boutique avait même vu sa façade éventrée à l’aide d’un tractopelle. « Certains ont des assurances qui couvrent les émeutes, et d’autres ont le fameux petit astérisque qui exclut les émeutes et les manifestations », explique Martine Aubry. « On va faire le tour pour voir ce que l’on peut faire avec l’aide de France assureurs », ajoute l’élue, précisant que ce ne fonctionnerait pas forcément à tous les coups.

Numéro unique et avance de trésorerie

Et lorsque l’assureur se montrera inflexible, la région se propose de prendre le relais en accompagnant les commerces et artisans victimes. Un numéro de téléphone unique (03.20.63.79.00) a été mis en place en partenariat avec de nombreux acteurs économiques locaux (CCI, Medef, CMA, etc.) afin d’orienter les victimes dans leurs démarches et les aiguiller vers des dispositifs existants, comme des avances de trésorerie disponibles auprès de certaines banques.





Avec les « collectivités et banques qui le souhaiteront », la région va proposer aux commerçants et artisans « une avance remboursable » qui sera « versée sur présentation du dépôt de plainte, d’une déclaration de sinistre auprès de leur assurance et des devis nécessaires ». On ignore toutefois encore le montant total de l’enveloppe et les modalités de remboursement. A titre de comparaison, la région Grand-Est doit voter, vendredi, une aide de 5 millions d’euros pour les TPE touchées par les émeutes sans qu’il n’ait été précisé si les bénéficiaires devraient rembourser.