A Lille, dans le Nord, cela faisait longtemps que les habitants n’avaient pas eu droit à une Fête de la musique digne de ce nom. Les mesures incompréhensibles prises par la ville l’année dernière avaient abouti, au mieux à un événement unplugged, au pire à un non-événement. Ça ne sera pas le cas, jeudi, pour l’édition 2023, la mairie ayant de nouveau autorisé la musique amplifiée dans l’espace public. Un mea culpa bienvenu, agrémenté d’un programme particulièrement fourni qui ne devrait laisser personne sur le carreau. Suivez le guide !

T’es complètement à la rue

Vous avez toute l’année pour aller mater des concerts dans des salles, alors autant profiter de la Fête de la Musique pour voir ce qu’il se passe dehors. D’autant que cette année, tout le monde pourra à loisir, soit ravir, soit casser les oreilles de son prochain. Attention quand même, ce n’est pas tout à fait free style. Les groupes devront couper le jus à une heure du matin dans les zones piétonnisées pour l’occasion (centre-ville, JB-Lebas, Masséna-Solférino et Wazemmes), à minuit hors de ces zones.





Du coup, arpenter la street vous permettra de découvrir plein d’artistes ou groupes, branchés ou pas, pourvu que les zicos ne poussent pas leur matos au-delà de 98 décibels. Tout ça, bien sûr, c’est à l’arrache, et il n’existe pas de programme, seuls les bars étant obligés de se déclarer s’ils font appel à un groupe.

The places to be

Plus organisé et souvent hors les rues, il y aura de la musique dans différents endroits emblématiques de la ville. Du côté de Saint-So, trois ambiances : roller, bal et cours de danse salsa au Bazaar ; concerts au Cours St-So (Prince de pacotille et Château brutal) ; électro au Bistrot. Et, de toute façon, ça se terminera en DJ set pour ces trois endroits.

Pour ceux branchés rap et hip-hop, il faudra logiquement aller regarder ce qu’il se passe du côté du Flow entre 18 heures et une heure du matin. Ça va commencer par un concert de Scratchattic, continuer avec le quatrième « open mic » organisé par l’Skuuurt et finir par des concerts.

Et pourquoi pas une petite chorale des familles tant qu’à faire ? Allez, go au Gymnase par exemple, pour assister au « concert immersif » de la chorale Prélude, entre 20 heures et 22h30. Un autre, plus intimiste, dans la salle du Conclave, avec la chorale Ekla et sa vingtaine de chanteuses et chanteurs. Dehors, sur le parvis de l’Opéra, un concert du dispositif Finoreille, atelier de pratique vocale pour les enfants de 8 à 12 ans. Suivi par d’autres enfants, ceux de la « Chorale des enfants enchanteurs ». En fin d’après-midi, un « tutti de chorales », concert ne rassemblant pas moins de sept ensembles locaux.

Unplugged de cordes et cuivres

Avec amplis, c’est bien, sans aussi. Ainsi, le grand parc Jean-Lebas sera exclusivement réservé aux prestations acoustiques livrées en grande majorité par les écoles de musique de la ville. Pour éviter la cacophonie, l’endroit va être divisé en trois pour accueillir plusieurs orchestres d’harmonies, des ensembles de cors, clarinettes, flûtes, saxophones, trompettes, accordéons, un quatuor de trombones, un duo de violons et un quintet de cuivres.





D’autres écoles et ensembles se produiront à l’intérieur cette fois, dans la salle des fêtes de Fives. Peut-être plus original, ce sera l’occasion d’assister à la prestation de l’ensemble de guitares de l’école de musique du Centre et de St-Momo.

Ramasse tes oreilles

Parce qu’on aime bien les gros concerts qui crachent, notons la venue de Kama Sutra au Bulle Café, à 20 heures, la presta des papys rockeurs de Carte Vermeille, à 21 heures, boulevard Carnot, celle de MadDoc, à l’Hospice Comtesse, à 20 heures, ou encore le concert du rappeur Jon Jon, Place du Concert à 20 heures.