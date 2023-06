Les faits se sont déroulés devant témoins, au sein même d’un commissariat de police. Mardi matin, une policière de Douai a porté plainte contre un de ces collègues pour « agression sexuelle ». Cette femme de 35 ans, sous-brigadier de police, accuse le policier quadragénaire d’avoir « frotté » mardi matin son sexe contre ses fesses, a expliqué son avocate Me Sarah Bensaber, confirmant une information de la Voix du Nord.

Elle a constaté « juste après l’agression », que « la braguette de cet homme était ouverte », a-t-elle précisé. Selon la plaignante, le quadragénaire « avait déjà eu des propos et un comportement déplacés que ma cliente avait signalés à sa hiérarchie », a poursuivi l’avocate. Les faits dénoncés se sont produits dans un commissariat où la policière « a déposé plainte quelques minutes après ».









Tous les éléments réunis pour interpeller l’homme

« A mon sens, on avait tous les éléments réunis pour interpeller cet homme en flagrance, et je ne comprends pas pourquoi il n’a pas immédiatement été placé en garde à vue », a déploré Me Bensaber. Elle a aussi regretté « qu’à sa connaissance », le policier n’ait à ce stade « pas été suspendu ».

« D’autres fonctionnaires se trouvaient dans la pièce » au moment de l’agression, a-t-elle ajouté, espérant qu’ils seront entendus par l’Inspection générale de la police nationale (IGPN), qui mène l’enquête selon elle. La direction départementale de la sécurité publique (DDSP) a confirmé l’ouverture d’une enquête sans plus de détails. Le parquet de Douai n’était pas joignable dans l’immédiat.