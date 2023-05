Cela fait désormais six mois que deux immeubles de la rue Pierre-Mauroy, dans le centre-ville de Lille, se sont effondrés, causant la mort d’un homme. Six mois que l’endroit a été mis sous scellés par la procureure de Lille. Six mois que l’expert judiciaire travaille à déterminer les causes du drame. Six mois qu’un trou béant est le point focal de ce quartier. Et si l’annonce de la réouverture imminente de la rue est une bonne nouvelle, une autre, beaucoup moins réjouissante, vient ternir le tableau.

L’immense tas de gravats, qui constituait il y a six mois encore deux immeubles, a été entièrement évacué au cours des dernières semaines. Depuis deux jours, des ouvriers s’affairent à démonter la palissade de 4 mètres de haut qui masquait le lieu du drame au regard des curieux. Elle sera remplacée par une autre, moitié plus petite, sur un périmètre plus restreint, permettant de libérer le trottoir devant le chantier. « Cette partie du trottoir sera rouverte aux piétons dès jeudi, et la chaussée sera de nouveaux accessible aux véhicules à partir de lundi 23 mai », assure Martine Aubry, maire de Lille.

Plusieurs immeubles à démolir d’ici un an

Une annonce qui réjouit les commerçants du trottoir d’en face, lesquels pourront enfin récupérer leurs terrasses, ainsi que patron de l’hôtel de la Paix, qui pourra de nouveau accueillir des clients. Ce n’est que mi-juin, au plus tard, qu’une immense bâche figurant un trompe-l’œil architectural sera installée en lieu et place de la palissade, dans l’alignement des immeubles toujours debout, libérant la totalité du trottoir. Pour combien de temps ? Ni Martine Aubry, ni personne ne le sait. Sans doute « des années », glisse l’élue.





Mais cette partie de la rue Pierre-Mauroy n’a pas fini de voir défiler des engins de démolition. Selon la mairie, de nouvelles expertises ont établi la dangerosité des immeubles situés au fond de la parcelle où étaient érigés les deux bâtiments effondrés. « Ces expertises ont démontré qu’il y a un risque d’effondrement de ces bâtiments de fond de parcelle et ils devront être déconstruits », explique Martine Aubry. Une opération qui devra intervenir « d’ici un an » et qui « pourrait » avoir des conséquences sur les immeubles voisins.