Ils étaient des centaines, venus à vélo pour certains ou certaines, avec une idée en tête : s’opposer au projet d’extension de l’aéroport de Lille-Lesquin. Le mot d’ordre : « Agrandir c’est non ! » : entre 300 et 400 personnes ont manifesté samedi matin, réclamant un « plafonnement du nombre de vols » et un « couvre-feu nocturne », selon l’AFP.

Jugé anachronique par ses opposants, le projet d’extension et modernisation inclut l’agrandissement de l’aérogare, la création d’un nouveau parking et l’élargissement de la piste principale. Il s’appuie sur un scénario de croissance du nombre de passagers, qui passerait de 2,2 millions en 2019 à 3,9 millions en 2039.

« Menaces majeures sur nos vies »

Réunis à l’appel de plusieurs associations dont Nada (Non à l’agrandissement de l’aéroport de Lille-Lesquin), ANV-Cop21, Extinction Rebellion ou les Amis de la Terre, ils ont convergé vers 11h30 devant l’aérogare, à l’entrée des parkings, se saluant par des applaudissements et cris de joie. « On veut respirer », « climat, avions, il faut choisir », clamaient les pancartes.

L’augmentation « effrénée » du trafic aérien « fait peser des menaces majeures sur nos vies », a lancé au micro Charlène Fleury, une porte-parole de Nada. « Le bruit est un problème de santé publique majeur » à l’origine de « troubles du sommeil, d’hypertension, de maladies cardiovasculaires ». « La pollution de l’air est la troisième cause de mortalité » en France, et « l’aviation commerciale contribue à hauteur de 7 % aux émissions CO2 » français, a-t-elle souligné. « On ne lâchera rien. »