Tout ce qui nous est tombé sur la tête le mois dernier n’aura servi à rien, ou presque. A peine sorti de l’hiver, le département du Nord a été placé, vendredi, en alerte sécheresse, le premier stade d’une échelle qui en compte quatre. Cela n’augure rien de bon pour l’été qui arrive, notamment dans le sud du département, où les nappes phréatiques souffrent déjà d’une absence de recharge selon les autorités.

Avec cinq sécheresses au cours des six dernières années, cela fait un bail que la réputation pluvieuse du Nord est surfaite. On se rappelle d’ailleurs qu’en 2022, le département avait été placé en « crise sécheresse » pour la première fois de son histoire. Pourtant, le ciel continue de nous tomber sur la tête assez fréquemment. En mars dernier, la station météo de Lille-Lesquin avait enregistré 22 jours de pluie sur 31 avec un cumul mensuel de près de 95 mm, un record depuis 15 ans.

Appel à la solidarité entre les usagers

Sauf qu’au niveau du département, cette pluviométrie a été inégale et que le mois de février a été le plus sec depuis 1986. « Cela n’a pas permis une bonne recharge des nappes d’eau souterraines et on constate en particulier une absence de recharge dans certains secteurs du sud du département », remarque la préfecture du Nord.

Si certains secteurs sont donc moins pénalisés que d’autres, ils n’en sont pas moins concernés. Les autorités rappellent en effet que « les réseaux d’eau potable étant interconnectés, il existe de nombreux transferts d’eau à travers l’ensemble du département ». Concrètement, les services de l’Etat en appellent donc à la « solidarité entre les usagers de l’eau du département », en diminuant les consommations d’eau et les prélèvements dans le milieu naturel.

Une solidarité fortement encouragée par le placement du territoire en « alerte sécheresse ». Pas de restriction, donc. Du moins pas pour l’instant, puisque cela pourrait rapidement changer, notamment si la situation des secteurs les plus impactés venait à se dégrader encore davantage.