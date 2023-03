Après la réforme des retraites, une autre colère. Les transports en commun de la métropole lilloise vont connaître leurs 3e et 4e jours de grève, mercredi et jeudi. Selon la direction, le trafic sera encore très perturbé. En cause, le désaccord autour de négociations annuelles obligatoires qui régissent notamment les éventuelles augmentations de salaire dans les entreprises.

Revalorisation des salaires de 5 %

La direction d’Ilévia, gestionnaire du réseau de transport, annonce, ce mardi, avoir fait de nouvelles propositions : une revalorisation des salaires de 5 %, une augmentation de la prime vacances, et une évolution concernant le dispositif de carence maladie applicable dans l’entreprise. Elle considère que « c’est une avancée significative dans les négociations en cours », explique-t-elle dans un communiqué.

La circulation du métro a repris ce mardi. Néanmoins, les trois dépôts de bus du réseau Ilévia restent, pour l’instant, bloqués par les grévistes, mais aussi des manifestants qui « ne sont pas des collaborateurs de l’entreprise », dénonce le gestionnaire.