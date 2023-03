Restrictions budgétaires, inflation, prix de l’énergie, etc. La mairie de Lille a-t-elle vraiment décidé de mettre en location son plus prestigieux musée ? En tout cas, les Lillois qui ont pu consulter cette annonce, affichée en vitrine d’une agence immobilière du centre-ville, se sont sans doute posé la question. Nous aussi.

« Lille, trois pièces, un séjour, deux chambres, cuisine et salle de bains », cet appartement de 59 m2, en « bon état général » est proposé à la location à moins de 800 euros. On n’en saura pas davantage sur la localisation, mais la photo est alléchante puisque ce n’est ni plus, ni moins que le Palais des Beaux-Arts qui orne l’annonce.

Une bonne affaire quand même

Alors, ne vous précipitez pas avec l’espoir de poser vos valises au milieu de l’atrium du musée. « Bien entendu, nous ne louons pas le Palais des Beaux-Arts », tient quand même à souligner une employée de l’agence immobilière. Il s’agit simplement d’un bien situé « dans le secteur » République pour lequel l’agence ne dispose pas encore de photo. Mais à ce prix et dans ce quartier, cela reste une bonne affaire.