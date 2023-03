L’annonce n’était pas tombée dans l’oreille d’un sourd. En novembre, Emmanuel Macron annonçait vouloir accélérer la création de réseaux express régionaux dans les grandes métropoles françaises. Cinq mois plus tard, la région Hauts-de-France ressort un projet qu’elle avait lancé voilà huit ans, du temps de l’ancien président (PS), Daniel Percheron.

A travers une lettre ouverte adressée à la Première ministre, le président (LR) des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, et Damien Castelain, président (DVD) de la métropole de Lille, réclament une aide de l’Etat pour ce projet ferroviaire estimé huit milliards d’euros. En 2015, lors de la présentation initiale du projet, la Région estimait son coût à 2,1 milliards. Un chiffre que 20 Minutes avait, à l’époque, considéré comme largement sous-estimé. Les élus semblent donc revenus à la raison.

Augmenter le cadencement ferroviaire

En quoi consiste ce projet ? Le courrier des deux élus en livre quelques détails. Il s’agit d’un service express métropolitain (SEM) autour de l’étoile ferroviaire de Lille, visant à relier l’ensemble des pôles régionaux. Concrètement, la région et la métropole de Lille espèrent augmenter le cadencement ferroviaire entre 5 heures et 23 heures, en le renforçant aux heures de pointe, autour de Lille. Il serait également question de « développer la connexion aéroportuaire vers Lille-Lesquin et la liaison transfrontalière vers la Belgique ».

« Ce choc d’offre ferroviaire ne pourra se réaliser qu’au prix de lourds investissements sur l’infrastructure », précisent les deux élus. Avec, en ligne de mire, la construction d’une nouvelle gare traversante à Lille et d’une nouvelle ligne entre Lille et Hénin-Beaumont, mais aussi de nombreux aménagements pour augmenter la capacité du réseau existant. « Il va sans dire que les collectivités ne sauraient seules en assumer l’intégralité des coûts (…). C’est la raison pour laquelle les participations financières de l’Etat et de l’Union européenne seront décisives ». Emmanuel Macron avait promis de mettre 100 milliards sur la table pour tous les projets de RER métropolitains.