Depuis que les manifestations existent il y a une bataille des chiffres entre les syndicats et les autorités. Le fameux « selon les organisateurs » et « selon la police » permet généralement à l’observateur extérieur de se faire son idée, le plus simple (mais pas forcément le plus juste) étant de faire la moyenne. Sauf que pour le 6e jour de mobilisation contre la réforme des retraites, à Lille, il y avait dans les comptages non pas un écart, mais un gouffre.

Le 19 janvier, lors de la première manifestation lilloise contre la retraite à 64 ans, on a vu défiler un des plus importants cortèges de ces dernières années. A vu de nez, nous avions estimé le nombre de participants à 20.000, un peu au-dessus du chiffre de la préfecture qui annonçait 16.000 manifestants. De son côté, le syndicat enseignant SNES FSU assurait que 50.000 personnes avaient défilé à Lille. Une différence certes flagrante, mais qui reste dans les limites de ce qui se fait habituellement.

La CGT voit 9 fois plus de manifestants

Pour ce qui est de la journée du 7 mars, on sort complètement du cadre. Pour la CGT, 100.000 manifestants ont foulé le pavé lillois. Moitié moins pour la CFDT, qui estimait pour sa part la participation à 45.000 personnes. De l’autre côté, une source policière a confirmé à 20 Minutes le décompte de 11.500 participants. Soit un taux d’évolution de 769 % entre le chiffre de la CGT et celui de la police. « Le maximum que j’ai pu voir à Lille, c’est 24.500 personnes », confie à 20 Minutes une source policière habituée des manifestations.









Forcément, un tel écart suscite des interrogations. Grâce au film complet de la manifestation, nos confrères de la Voix du Nord ont pu compter précisément les manifestants pour en arriver au chiffre de 12.930, entre 11.600 et 14.200 en tenant compte d’une marge d’erreur de 10 %. Du coup, c’est bel et bien du chiffre des autorités que nos confrères se rapprochent. Pour se faire expliquer ce chiffre, 20 Minutes a tenté, en vain, de joindre le secrétaire général de la CGT à Lille.