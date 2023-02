La fête est finie à Lens… Le site de la rave-party organisée depuis la nuit de vendredi à samedi dans une usine désaffectée de la ville du Pas-de-Calais a été évacué par la police dimanche. Quatre personnes ont été placées en garde à vue, dont les trois organisateurs, a annoncé la préfecture. Trois policiers ont été « légèrement blessés » mais aucun des 500 participants encore sur place lors de l’évacuation ne l’a été, a indiqué la préfecture du Pas-de-Calais dans un communiqué.

La rave-party a rassemblé 1.500 personnes au plus fort du week-end sur ce site dangereux en raison de la présence de fosses et de toitures instables, de l’absence de lumière et de la proximité d’une rivière, selon la préfecture. Les forces de l’ordre, présentes en nombre sur place, ont « procédé à 14 interpellations et 4 placements en garde à vue » et saisi « 12 camions contenant le matériel de sonorisation », liste le communiqué de la préfecture.

200 membres des forces de l’ordre mobilisés

« Il est totalement irresponsable d’organiser un rassemblement de cette nature sur un site aussi dangereux », avait estimé le préfet du Pas-de-Calais, Jacques Billant. Les forces de l’ordre effectuaient depuis samedi un « contrôle de zone » afin d’empêcher de nouveaux participants de se joindre à la rave-party.

Environ 200 membres des forces de l’ordre étaient mobilisés sur place dimanche. Les pompiers sont intervenus à six reprises, pour des malaises liés à la consommation d’alcool et de stupéfiants, toujours selon le préfet.