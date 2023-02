Mercredi, le tribunal administratif de Lille a examiné la demande de La Citadelle, siège de l’extrême droite lilloise, d’annuler sa fermeture et l’interdiction d’une soirée à venir intitulée « Qu’ils retournent en Afrique », ordonnées respectivement par la ville et la préfecture. La décision doit être rendue ce jeudi.

Pour La Citadelle, maître Frédéric Pichon a dénoncé un « détournement de pouvoir » de la part de la mairie, qui a ordonné, le 14 février, sa fermeture immédiate estimant que ce local fonctionne en fait comme un Etablissement recevant du public (ERP), mais sans être déclaré comme tel. Dans ces conditions, son ouverture « présente un réel danger pour la vie d’autrui », précise l’arrêté municipal, qui invoque « l’urgence à agir ». « Depuis des années, Martine Aubry n’a cessé de vouloir faire interdire ce local », a avancé l’avocat, accusant la maire socialiste de Lille d’agir « pour des raisons idéologiques ».

Un évènement public ou privé ?

« La ville de Lille ne peut pas laisser un ERP non déclaré dans un local dont on ne sait rien organiser une soirée dont on ne sait rien », a objecté Benjamin Marcilly, l’avocat de la ville. Il a notamment souligné que « l’association rend publics ses évènements sur Facebook », ce qui les fait sortir « du simple cadre privé ».









Sur l’interdiction de la soirée « Qu’ils retournent en Afrique », prévue vendredi, maître Pichon a dénoncé « une atteinte disproportionnée à une liberté fondamentale ». Dans son arrêté du 15 février, la préfecture considère notamment que l’intitulé, reprenant un propos sanctionné du député RN Grégoire de Fournas à l’Assemblée nationale, est « en lui-même une provocation publique à la haine et à la discrimination ».

L’arrêté invoque aussi le risque de « troubles graves de l’ordre et la sécurité » en cas de maintien de l’évènement, d’autant qu’une manifestation a été annoncée au même moment par un collectif antifasciste. Présager « à l’avance qu’il y aura des débordements publics. C’est de l’extrapolation » a lancé Me Pichon.

« En huit ans » depuis l’ouverture « il n’y a jamais eu le moindre problème, l’ampleur que cela prend c’est délirant » a lancé le président de La Citadelle, Aurélien Verhassel, ex-membre du groupe dissous Génération identitaire et soutien d’Eric Zemmour à la présidentielle.

Le parquet de Lille a pour sa part ouvert le 13 février une enquête pour « provocation publique à la haine ou à la violence en raison de l’origine, l’ethnie ou la race ».