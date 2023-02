« L’ampleur des destructions que l’agresseur russe nous a causées est tellement lourde qu’il est difficile de nous en sortir seuls », reconnaît Iuor Terekhov, le maire de la ville ukrainienne de Kharkiv, jumelée avec Lille depuis 1978. Une jumelle qui, depuis le début de la guerre, il y a un an, n’a pas failli dans ses actions de solidarité envers la cité meurtrie. C’est pour cette raison que l’homologue de Martine Aubry en appelle une nouvelle fois à l’aide des habitants de la capitale des Flandres.

Située à quelques kilomètres seulement de la frontière avec la Russie, Kharkiv a été l’une des premières villes ukrainiennes à endurer les bombardements de l’armée de Vladimir Poutine. Et, selon son maire, Iuor Terekhov, les frappes de missiles russes sont « permanentes », ciblant « installations civiles, immeubles d’habitation, garderies, immeubles, hôpitaux, marchés… » Ces derniers temps, le maire affirme que « l’ennemi concentre ses frappes sur des infrastructures critiques » en cette période hivernale, comme les postes de transformation d’électricité, les centrales thermiques. Toujours selon lui, ce sont plus de 6.000 bâtiments qui ont été détruits dans sa ville depuis un an.

« Kharkiv reste invincible et forte »

« Kharkiv reste invincible et forte dans sa certitude de la victoire sur l’ennemi », insiste Iuor Terekhov. De fait, notamment grâce à l’aide envoyée par les pays étrangers, le fonctionnement quasi normal de cette métropole de près de 1,5 million d’habitants continue d’être assuré. Mais des besoins spécifiques se font néanmoins ressentir plus fortement : « A l’heure actuelle, nous avons particulièrement besoin de générateurs et de médicaments pour nos infrastructures essentielles », souligne le maire de Kharkiv. Un appel à l’aide qui a déjà trouvé écho auprès des services de la ville de Lille.









Sur le budget municipal, Lille est en train de finaliser l’acquisition de générateurs de taille moyenne pour les envoyer chez sa jumelle ukrainienne. « Nous en avons une cinquantaine pour l’instant », assure Martine Aubry. Pour les médicaments, le processus est rodé, un convoi de 13 tonnes ayant été envoyé en juin dernier, en collaboration avec le centre hospitalier (CHU) de Lille. « Un second est en préparation pour partir début mars. La moitié sera fournie par le CHU et nous avons besoin de 100.000 euros pour financer l’autre moitié », poursuit la maire de Lille. Un appel aux dons a d’ailleurs été lancé à ce propos par la ville via la Fondation de Lille. Reste le problème de trouver certains médicaments, « la France souffrant actuellement d’une pénurie d’antibiotiques », déplore Martine Aubry.