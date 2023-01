« Génération haine ». Sur les bancs de la prestigieuse école d’ingénieurs Centrale Lille se trouve une poignée d’élèves absolument pas recommandables. Des antisémites, négrophobes, islamophobes, voire néonazis, si l’on en croit les propos qu’ils échangent par le biais d’un groupe de discussion privé sur Messenger au titre évocateur : « centRacisme ». Et leur manège nauséabond aurait pu durer encore longtemps si les faits n’avaient pas été dénoncés à la direction de l’école par des étudiants et révélés publiquement par Kombini News.

Selon l’AFP, la direction de Centrale Lille avait été mise au courant, avant les vacances de fin d’année, de l’existence de ce groupe Messenger. Dans la foulée, le 22 décembre, un signalement avait été fait auprès du parquet de Lille et lancé une procédure disciplinaire, sans toutefois préciser combien d’étudiants étaient visés.

Hitler, « cet homme sensé »

Selon Amara, l’étudiant qui a témoigné auprès de Kombini News, une trentaine de membres alimentaient régulièrement « centRacisme » de propos haineux, en grande partie négrophobes, tels que « Nique les noirs ». Y étaient aussi échangées de nombreuses images et vidéos racistes, sans compter les idées néonazies, un membre du groupe qualifiant même Hitler « d’homme sensé ».









« C’est sous le nom de l’école que ces attaques ont été faites, explique l’étudiant à nos confrères. Je me sentais concerné non seulement parce que je suis noir, mais aussi parce que je fais partie de cette école. »

Pour sa part, la direction de l’école a réagi, jeudi, sur sa page Facebook. Outre condamner « avec la plus grande fermeté » les propos tenus sur ce groupe, la direction explique que « les procédures judiciaire et disciplinaire sont lancées et en cours, et juridiquement, nous devons les respecter. Centrale Lille appliquera les sanctions qui seront actées par la commission de discipline. »