La chasse aux passoires thermiques. La promulgation de la loi Climat et résilience, le 24 août 2021, signe la fin, à moyen et long terme, des logements qualifiés de passoires thermiques. Les plus mal notés au diagnostic de performance énergétique (DPE) ne pourront en effet plus être loués en l’état dès 2025. Un coup de pression gouvernemental aux propriétaires rechignant à effectuer les travaux de rénovation énergétique. A Lille, cela pourrait concerner 25 % des logements répertoriés par l’Ademe.

« Dès 2025, il sera interdit de louer les passoires thermiques les moins bien isolées (classées G), et dès 2028 pour le reste des passoires (classées F) », prévoit la nouvelle loi. A échéance plus lointaine, 2034, ce sont les logements classés E qui seront à leur tour concernés.





Le projet de loi initial prévoyait d’ailleurs une mise en œuvre dès le premier janvier prochain, ce ne sera pas le cas. En revanche, à cette date, il ne sera toutefois plus possible aux propriétaires de biens classés G d’augmenter les loyers sans avoir réalisé de travaux d’isolation. « C’est toujours mieux que de ne rien faire, même si une telle mesure aurait dû être prise il y a bien longtemps », reconnaît Jean-François Liem, spécialiste dans la réalisation de DPE à Lille.

Un quart des DPE à Lille sont E, F ou G

En Île-de-France, ce sont 750.000 logements qui portent les étiquettes E, F ou G, soit un bien sur deux qui sera interdit à la location d’ici 11 ans selon Quotidiag, le quotidien des diagnostiqueurs. A Lille, on semble moins mal lotis, avec un quart des logements concernés, si l’on se réfère aux données de l’Ademe. Sur les 49.661 logements ayant passé un DPE entre 2012 et 2021, 1.114 sont G, 3.793 sont F et 7.735 sont E. Le spécialiste en convient, les mauvais élèves sont une minorité à Lille. « Sur les 11 studios du Vieux-Lille que je viens de diagnostiquer, un seul est en G et 5 en F. Mais il s’agit d’un bâtiment qui n’a pas été rénové », affirme-t-il. S’il regarde plus globalement, les diagnostics F et G ne représentent que 15 % du total de ses prestations.

Il reste donc deux ans aux propriétaires des pires passoires thermiques pour effectuer des travaux afin que leurs biens ne soient pus considérés comme « indécents au regard de la loi ». C’est long et court à la fois pour Jean-François Liem qui déplore des coûts de rénovation souvent très élevés. « Entre les aides, primes, subventions et prêts à taux zéro, le coût des travaux peut être allégé de 40 % pour les copropriétés », assure la ville. Pour les particuliers, sous condition de ressource, les subventions publiques à la réhabilitation de logements insalubres peuvent même aller bien au-delà.