Qui peut vous faire préférer le train ? La crainte d’une grève à la SNCF lors des fêtes de fin d’année s’est confirmée et la perspective de galérer dans les transports ou d’annuler ses vacances ne réjouit évidemment personne. Malgré le coup de pression du ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, à la direction de la SNCF, les perspectives en termes de circulation de trains demeurent très mauvaises. Dans les Hauts-de-France, le mouvement social des contrôleurs aura essentiellement des répercussions sur le réseau TER, lequel sera « fortement perturbé ».

Si, au niveau national, le transporteur ferroviaire estime que deux TGV sur cinq circuleront le week-end de Noël, on semble mieux lotis à l’échelle des Hauts-de-France. Selon la direction régionale de la SNCF, « un train sur deux circulera du 23 au 26 décembre, avec un trafic quasi normal sur Paris-Lille », a-t-on appris, ce jeudi.

Les liaisons régionales sous tension

En revanche, si vous comptiez laisser la voiture au profit du TER pour aller manger la dinde chez votre belle-mère, mieux vaut prévoir un plan B. Sans s’avancer sur un nombre de trains, la direction régionale de la SNCF prévoit un « trafic fortement perturbé » pour les TER-GV ainsi que sur les TER normaux les 24 et 25 décembre. Ce sera d’autant plus tendu « au départ et à l’arrivée de Paris Nord en fin de journée », précise le transporteur.









Le meilleur et le seul conseil que SNCF Voyageurs donne à ses clients est d’éviter de se rendre en gare avant d’avoir vérifié, dès 17 heures, la veille du voyage, si leur train est maintenu.