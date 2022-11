Le 4 novembre dernier, c’est dans le Pas-de-Calais qu’a été remporté le 6e plus gros gain de l’histoire de la Française des jeux (FDJ), soit près de 161 millions d’euros. On en sait désormais un peu plus sur ce nouveau millionnaire qui vient de déposer sur son compte en banque un peu moins de 1/10e du budget 2022 de son département !

Il s’agit d’un sexagénaire, joueur régulier depuis la création, en 2004, de l’Euromillions. Lui qui joue habituellement une combinaison de numéros fétiches, c’est pourtant grâce à une grille « flash », validée chez un buraliste de Houdain, qu’il peut se féliciter d’avoir les poches bien remplies.









Une bonne parano d’une semaine

Sa chance, il l’a réalisée le lendemain du tirage, en voyant ses numéros défiler sur le bandeau d’une chaîne d’infos. S’il souhaite garder l’anonymat auprès du grand public, le veinard en a tout de même parlé à sa femme, ses enfants et à son chien, ce dernier ayant été prié de se conduire correctement désormais. Avant de toucher son chèque, le sexagénaire s’est payé une semaine de parano très compréhensible, au cours de laquelle il planquait son bulletin chez lui, ou dans sa voiture lorsqu’il sortait, « au cas où la maison brûlerait ».

Le gagnant et son épouse vont désormais se faire plaisir. En commençant par s’acheter une maison à la mer, un chalet à la montagne. Mais, pas rassasié pour autant, le sexagénaire continue de jouer. Il vient même de gagner à nouveau : 3,70 euros.