Plus de peur que de mal ? Un immeuble s’est effondré samedi matin dans le centre-ville de Lille, sans faire de victime a priori, le bâtiment ayant été évacué dans la nuit par précaution, a indiqué à l’AFP la maire de la ville, Martine Aubry.

« Un jeune est rentré à 3h00 du matin et il s’est rendu compte que le mur (du bâtiment) était gondolé », a-t-elle indiqué. Il a alors prévenu la police municipale et les pompiers, qui ont décidé d’évacuer l’immeuble, estimant « qu’il y avait un vrai risque ».

« J’ai eu la peur de ma vie »

L’immeuble s’est effondré en début de matinée, dans une rue commerçante centrale de Lille, mais avant l’ouverture des magasins. Les immeubles avoisinants ont également été évacués, a précisé la maire de la ville.

Des pompiers sont déployés pour déblayer les gravats, accompagnés de policiers qui ont sécurisé le périmètre, ont constaté des journalistes de l’AFP. Les pompiers étaient toujours en « reconnaissance » en vue de retrouver « d’éventuelles victimes », ont-ils indiqué. Des ambulances du SAMU étaient également sur place.

« On a entendu un bruit de quelques secondes, tout doucement au début. On a pensé que c’était l’échafaudage qui tombait », a raconté Ludovic Ficher, qui travaille dans un immeuble mitoyen. « Quand on s’est rendu compte que c’était tout l’immeuble qui était en train de s’effondrer, on est tous partis en courant », a-t-il ajouté. « J’ai eu la peur de ma vie. »