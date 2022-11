Roubaix pourrait bien être la commune grâce à laquelle l’ensemble des habitants de la Métropole européenne de Lille (MEL) auront la possibilité de bénéficier d’un service de trottinettes électriques partagées dès 2023. Instigatrice d’une expérimentation d’un an du « free floating » de l’opérateur Tier Mobility, Roubaix a livré, mardi, un bilan particulièrement satisfaisant qui devrait lever les réticences de certaines municipalités.

Pour certaines mairies, le « free floating » de trottinettes ou de vélos est, parfois à juste titre, synonyme d’anarchie. A Lille, Martine Aubry avait été échaudée par le fiasco des Gobee Bikes et pris des mesures pour décourager d’autres opérateurs. Alors, lorsque Roubaix a décidé de proposer un libre-service de trottinettes et de vélos électriques à ses habitants, c’est un cadre très strict qui avait été élaboré. Vitesse limitée des engins pour la sécurité, des zones délimitées pour le stationnement pour éviter l’encombrement de l’espace public et des aménagements pour éviter la circulation sur les trottoirs. Une fois ces bases posées, l’opérateur Tier Mobility a déployé, en septembre 2021, 500 trottinettes et 100 vélos électriques. « L’adhésion rapide et le succès rencontré par notre offre ont été une surprise aussi pour nous », reconnaît François-Xavier Giraud, responsable du déploiement de Tier à Roubaix.

« On ne déplore que 5 % de dégradations ou de vol »

En un an, donc, 330.000 trajets ont été effectués pour un total de 650.000 km parcourus. Chaque mois, ce sont environ 500 personnes qui s’abonnaient au service, représentant près de 30 % des trajets. Et, contrairement aux tristement célèbres Gobee bikes, les engins roubaisiens n’ont pas tous terminé dans la Deûle : « Sur la durée de l’expérimentation, on ne déplore que 5 % de dégradations ou de vol », assure le responsable de Tier à Roubaix. « Quand un produit plaît, qu’il est utile, il n’est pas dégradé », se félicite pour sa part Alexandre Garcin, adjoint en charge de la mobilité à Roubaix.

Néanmoins, la ville l’avait annoncé dès le départ qu’au terme de l’expérimentation, la balle serait dans le camp de la MEL pour décider, ou non, de prolonger et d’étendre l’aventure à l’échelle de la métropole. Cela fera l’objet d’une délibération lors du prochain conseil métropolitain qui aura lieu en décembre. A priori, le président de l’institution, Damien Castelain, est favorable à proposer ce service aux communes, lesquelles devront toutefois se porter candidates pour l’accueillir sur leur territoire.

Ça ne coûte rien et ça rapporte de l’argent

« Non seulement ça ne coûte rien aux collectivités, mais en plus ça rapporte un peu d’argent, l’opérateur devant s’acquitter d’une redevance d’occupation de l’espace public », précise Alexandre Garcin. A Roubaix, cette redevance est de 20 euros par engin et par an, soit 12.000 euros pour 600 trottinettes et vélos. Cette redevance, fixée par chaque municipalité, ne doit toutefois pas être trop élevée selon l’adjoint à la mobilité : « Certaines villes françaises y ont vu un moyen de faire de l’argent et c’est le service qui en a fait les frais », assure-t-il.





Si la délibération était adoptée en conseil métropolitain, elle serait suivie, début 2023, d’un appel d’offres. « Nous sommes bien sûr prêts à y répondre, et nous ne serons certainement pas les seuls », reconnaît François-Xavier Giraud. Pas sûr, donc, que ce soit Tier Mobility qui rafle le marché malgré les 5 millions investis dans l’expérimentation roubaisienne.