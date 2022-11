Aller bosser à Lille en voiture, chacun le sait, est synonyme de galère quotidienne. Si l’on n’a pas un patron sympa, ou un métier, qui permet des horaires décalés, on se retrouve chaque matin et chaque soir à perdre son temps dans les embouteillages. Pour les automobilistes arrivant dans la capitale des Flandres par l'A25, les services de l’Etat ont peut-être une solution : créer une voie dédiée au covoiturage.

Pour tenter de réduire la congestion aux entrées de Lille aux heures de pointe, les autorités ont mis en place, sur l'A25 il y a quelques années, et sur l'A1 récemment, la modulation de vitesse. Les habitués de ces deux autoroutes ont pu constater que l’efficacité de ce dispositif est aléatoire et relative. De l’aveu même de la préfecture, l'A25 « supporte un trafic important qui engendre une congestion chaque matin vers Lille, à partir de la Chapelle d’Armentières ». Du coup, cette fois, c’est directement aux intéressés que le préfet demande leur avis pour « améliorer la mobilité sur cet axe ».

Un questionnaire en ligne jusqu’au 4 décembre

Le miracle, la préfecture l’attend du covoiturage. Déjà vanté, depuis la flambée des prix de l’essence, comme étant un moyen de transport économique, il pourrait aussi s’avérer plus rapide. En effet, sur l'A25, « l’État envisage plusieurs aménagements, notamment la création d’une troisième voie dédiée au covoiturage entre Armentières et Englos ». Libre ensuite aux usagers de continuer leur trajet vers Lille dans le flux habituel ou de laisser leurs voitures à Englos pour emprunter les transports en commun. L’enquête, lancée lundi jusqu’au 4 décembre, doit permettre de déterminer les besoins et évaluer les changements d’habitudes auxquels les automobilistes sont prêts à consentir.