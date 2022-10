Les futures rames du métro lillois, c’est un peu comme le monstre du Loch Ness, une sorte de légende urbaine. Après avoir remporté le marché de la modernisation de la ligne 1 du métro lillois, en 2012, le constructeur ferroviaire Alstom accumule les retards de livraison. Le président de la métropole, Damien Castelain, s’emporte contre un industriel qui s’avoue lui-même « incapable de finaliser les travaux dans les délais ».

Le chantier de modernisation de la plus ancienne ligne du métro lillois devait d’abord être terminé en 2016, puis 2019 puis… A ce jour, tout ce que l’on peut retenir de ces fameuses nouvelles rames de 52 m, censées remplacer les anciennes, c’est qu’elles ont provoqué une immense panne dans le métro en 2019 lors d’un test. Ce que l’on sait, c’est que le constructeur a toutes les peines du monde à faire fonctionner le nouveau système de pilotage automatique.

« Pas de perspective de sortie de crise »

Un problème qui commence à chauffer les oreilles du président de la Métropole européenne de Lille (MEL), cette dernière ayant tout de même lâché 266 millions d’euros à Alstom pour ce contrat. « La direction d’Alstom a reconnu être dans l’incapacité de finaliser les travaux dans les délais impartis et n’a pas donné de perspective de sortie de crise », s’est emporté, ce vendredi, Damien Castelain dans un communiqué.









Un préjudice pour lequel Alstom paye déjà des pénalités depuis 2019. Mais cela ne suffit plus à calmer le jeu. La MEL compte, en plus, « utiliser toutes les voies de droit possibles » et intenter des « actions » pour que le constructeur respecte les objectifs fixés. D’autant que le temps presse avec la perspective de gros événements à venir dans la métropole : la coupe du monde de rugby, l’année prochaine, et les Jeux olympiques 2024.