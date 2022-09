La pluie qui tombe depuis quelques jours ne change pas la donne. La préfecture du Nord a annoncé, ce vendredi, maintenir les restrictions de l’usage de l’eau sur l’ensemble du département, jusqu’au 30 novembre. La situation de sécheresse qui avait donné lieu aux premières mesures en mai persiste.

« Le déficit de pluie observé depuis les derniers mois est trop important pour qu’un seul épisode de précipitations ne permette d’améliorer durablement la situation », indique la préfecture dans un communiqué. Plusieurs cours d’eau sont particulièrement concernés par cette sécheresse : l’Yser, dans les Flandres, la Scarpe, dans le Douaisis et le bassin Marque-Deûle, dans l’agglomération lilloise.

Nappes phréatiques sous haute surveillance

« Le suivi des nappes phréatiques reste sous haute surveillance et devra l’être, a minima, jusqu’au démarrage de la recharge hivernale », précise les autorités.

La zone la plus touchée reste le bassin de l’Yser, vers Hazebrouck, où les interdictions restent nombreuses, que ce soit pour le secteur industriel ou agricole (irrigation) ou pour les usagers (arrosage des jardins, lavage des voitures...). « Tous les usages non prioritaires de l’eau sont proscrits, afin de préserver la ressource et garantir l’alimentation en eau potable », prévient la préfecture.