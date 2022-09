À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, qui se tiennent samedi 17 et dimanche 18 septembre, 20 Minutes a sélectionné cinq idées de sortie dans la métropole lilloise et dans le Pas-de-Calais.

Une étonnante histoire de pierre (et de bois)





Le manoir de Huisbois au Waast, dans le Pas-de-Calais, après rénovation. - PNRCMO

Le patrimoine est souvent une histoire du passé. Mais il peut être affaire d’avenir comme avec cette visite du manoir du Huisbois. La bâtisse se trouve au Waast, près de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, et abrite la maison du Parc naturel des caps et marais d’Opale. Son intérêt ? Une rénovation technique exemplaire puisque, aujourd’hui, ce manoir érigé au XVIIIe siècle est entièrement isolé grâce à des matériaux naturels et locaux, tout en gardant son cachet

Un peu plus loin, la base technique du parc, construite en bois, fait figure de prouesse technique en termes de performance énergétique, grâce à l’installation de panneaux photovoltaïques et d’une éolienne.

Visite guidée samedi, de 10 heures à 17 heures. Inscriptions 03 21 87 90 90 ou info@parc-opale.fr

Au Nord, c’étaient les corons… et les chevalements





le chevalement de Marles-les-Mines, près de Béthune, baptisé Vieux 2. - Office de tourisme de Béthune-Bruay

Symbole du passé minier, un des 21 chevalements inclus dans le périmètre bassin minier patrimoine mondial de l’Unesco est ouvert à la visite. Il s’agit du Vieux 2, qui se dresse à Marles-les-Mines, près de Béthune, dans le Pas-de-Calais. Une guide contera l’histoire de cet ancien site d’exploitation minière qui a inspiré l’écrivain Emile Zola pour l’écriture de « Germinal ».

Portes ouvertes, samedi et dimanche, de 14h30 à 17h30

Des moulins et des musées à Villeneuve d’Ascq





Un des deux moulins de Villeneuve d'Ascq, dans le Nord. - Ville de Villeneuve d'Ascq

Ce sont deux moulins qu’on repère depuis l’autoroute. Ils trônent encore à Villeneuve d’Ascq, rue Samain, à côté d’un musée qui leur est dédié. S’il est toujours impossible d’y pénétrer, une exposition propose une visite virtuelle du moulin à farine, l’autre étant un moulin à huile à base de lin, très utile dans l’industrie. L’occasion d’apprendre l’histoire de ces vestiges du passé à travers un parcours mis en place par la ville : un petit train et une calèche permettront en effet de relier le musée des moulins avec les trois autres musées de Villeneuve d’Ascq.

Portes ouvertes samedi et dimanche, de 14h30 à 18h30

Au cœur de l’hôtel de la culture, à Lille





La cour intérieure de l'hôtel Scrive qui abrite la Direction régionale des affaires culturelles, à Lille. - DRAC Hauts-de-France

On l’appelle l’hôtel Scrive. A Lille, ce bâtiment du XVIIIe siècle héberge, rue du Lombart, les services administratifs régionaux du ministère de la Culture. Il sera exceptionnellement ouvert au public. En plus de la visite guidée des locaux, on pourra voir des stands de présentation des métiers du patrimoine, dont un tailleur de pierres, mais aussi des démonstrations d’entreprises liées aux monuments historiques.

Portes ouvertes dimanche, de 14 heures à 18 heures.

Dans les profondeurs de la métropole, à Lezennes





Une visite des galeries souterraines des anciennes carrières à Lezennes, dans le Nord - Michel Dubois

Dans la métropole de Lille, la ville de Lezennes propose un voyage au centre de la pierre. Une visite guidée d’une demi-heure emmènera les curieux sur 50 m dans une galerie souterraine, vestige d’une ancienne carrière appelée aussi catiche. Attention, le sol peut être glissant et la température est de 12 °C. A la surface, une visite théâtralisée est organisée, la veille, pour voir le côté fantastique et mystérieux de la ville.

Visites des galeries souterraines, samedi, de 9 heures à 17 heures et visite théâtralisées du centre-ville vendredi, à 19 heures. Inscription obligatoire au 03 20 91 59 01