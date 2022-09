Grandes marées, grande prudence. De forts coefficients de marée sont attendus à partir de samedi et jusqu’à lundi sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord. Si le spectacle vaut le coup d’œil, les autorités rappellent quelques gestes de prudence.

L’épisode de grandes marées sera à son paroxysme dimanche et lundi, avec des coefficients pouvant atteindre 105. Traditionnellement, promeneurs et pêcheurs à pied sont nombreux à venir profiter des plages encore plus vastes que d’habitude, la mer se retirant presque à perte de vue.

« Quelques minutes peuvent parfois suffire »

Mais le risque n’est pas négligeable de se retrouver isolé à marée montante lors de ces épisodes. « Quelques minutes peuvent parfois suffire », affirme la préfecture maritime. En effet, plus les coefficients de marée sont élevés, plus la « différence entre la hauteur de la pleine mer et celle de la basse mer » est importante insiste la préfecture. Ajoutez à cela un « brassage d’eau de mer plus important », une « remontée des eaux plus rapide » et des courants plus forts.

Si vous suivez les conseils de prudence, tout devrait bien se passer. Bien se renseigner sur les horaires de marée, ne pas partir seul, emporter son téléphone pleinement chargé et conserver un point de repère visuel sur le littoral.