Retours au bercail compliqués. Des Britanniques rentrant de vacances ont dû patienter jusqu’à six heures dans la nuit de samedi à dimanche au port de Calais, du fait d’attentes aux contrôles frontaliers, selon les transporteurs maritimes. Ils ont averti les clients de nouveaux retards, ce dimanche.

« Nous nous excusons sincèrement pour les temps d’attente au port de Calais aujourd’hui. (…) Cela est dû à des files d’attente aux contrôles frontaliers », a tweeté dans la nuit la compagnie maritime P & O ferries, qui effectue des traversées entre Calais et Douvres. Elle a assuré avoir organisé dans la nuit « deux départs supplémentaires » pour transporter les passagers ayant raté leur bateau.

La faute à Eurotunnel ?

Ce dimanche matin, la compagnie évaluait la durée d’attente à deux heures. Dans la soirée de samedi, elle l’avait estimé à trois heures, mais plusieurs usagers assuraient sur Twitter avoir dû patienter plus longtemps, cinq heures et plus. La compagnie maritime danoise DFDS a, de son côté, fait état de « temps d’attente allant jusqu’à 6 heures pour effectuer tous les contrôles ». Ce dimanche matin, la DFDS évaluait l’attente à 45 minutes.

Contactée, la direction du port de Calais n’était pas joignable dans l’immédiat.

En juillet, des embouteillages monstrueux au port de Douvres avaient provoqué des tensions entre la France et le Royaume-Uni, ce dernier accusant les autorités françaises de « ruiner les vacances » de nombreuses familles, faute de personnel suffisant aux postes de contrôle.

Côté français, le préfet de région, Georges-François Leclerc, avait assuré que l’augmentation du trafic du week-end « avait bien évidemment été anticipée », mais mis en cause un « incident technique imprévisible au tunnel sous la Manche ». Ce lien de cause à effet avait ensuite été contesté par Eurotunnel.