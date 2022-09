Retour réussi. La grande Braderie de Lille, qui se tient ce week-end à Lille, a attiré énormément de monde autour de cet événement considéré comme la plus grande brocante d’Europe : 80 kilomètres d’étals et quelque 8.000 exposants, pour « deux à trois millions de visiteurs », avait pronostiqué, de manière un peu ambitieuse, la mairie de Lille.

Ce vide-grenier grand format était particulièrement attendu, après deux années d’absence liée à la crise du Covid-19. Ça ne sentait pas le pipi partout, contrairement à la prédiction de la maire (PS), Martine Aubry. Et exposants comme chineurs avaient retrouvé le sourire.

« En deux ans, on en a accumulé des trucs »

« Ce qui nous a manqué, c’est l’ambiance, souligne Pierre, exposant près de l’Opéra. On ne fait pas ça pour se faire de l’argent mais pour se débarrasser de ce qu’on a accumulé chez soi. Et, en deux ans, on en a accumulé des trucs ». Accompagné de quelques amis, il a instauré le concours de l’objet invendable : un classique de la Braderie de Lille.

« Chez nous, c’est un presse-papier avec une fleur à l’intérieur. Et bien, on a déjà réussi à en refiler un sur les deux que nous avions à vendre », se réjouit-il. Un peu plus loin, quelques jeunes ont installé un stand avec un chamboule-tout. Le principe : gagner le vêtement de son choix pour un euro. « La braderie, c’est un moment festif qui nous a beaucoup manqué, surtout pour nous, les jeunes », note Adriano qui expose pour la première fois.

« Ça fait du bien d’être là, ça manquait vraiment ! On a accumulé du stock pendant deux ans, on a 30 ou 40 % de stock en plus, confie le brocanteur breton Didier Cloarec, 64 ans. Ici, les ventes sont bien meilleures qu’ailleurs. Mais il y a aussi l’esprit braderie, ce côté festif, le mélange des langues ».

« C’est bon pour l’économie et le moral »

Les professionnels de la restauration sont également ravis de ce retour. « C’est bon pour l’économie et le moral », s’enthousiasme, auprès de l’AFP, Laurent Rigaud, président de la Chambre des métiers et de l’artisanat. « On va retrouver ces grandes tablées », avec « produits régionaux et visiteurs internationaux, ce sera exceptionnel ».

Comme avant , un restaurant a eu l'autorisation d'installer un parc à coquilles de moules pendant la braderie de lille 2022. - G. Durand / 20 Minutes

Amid, barman au Vieux Faubourg, est, en effet, aux anges. Dans cette brasserie proche de la gare Lille Flandres, la moules-frites sont à 10 euros, un des tarifs les plus modestes. « On les fait à 10 euros pour satisfaire tout le monde », explique-t-il simplement. Lui aussi a mal vécu les deux ans d’absence. « C’était ennuyant, glisse-t-il. On est heureux de retravailler comme ça. C’est important d’avoir du monde. Ça fait plaisir ».

La braderie, « tout le monde l’attendait », selon Martine Aubry qui a effectué, samedi, sa traditionnelle visite avec les journalistes. « Cette rentrée elle est dure, a-t-elle indiqué. Il y a l’inflation, les inquiétudes avec la guerre (…) Les gens ont besoin de se rencontrer et en plus on est vraiment dans l’air du temps, puisqu’on est le plus grand événement de seconde main, d’économie circulaire. »