La Braderie de Lille se déroulera-t-elle sans transports en commun ?

Après deux ans d’absence, la Braderie de Lille est plus attendue que jamais par les adeptes des vide-greniers géants ou par les amateurs de moules frites. Dans ses plus belles années, l’événement a pu attirer jusqu’à 2 millions de personnes. Une foule que la mairie et les autorités encouragent vivement à utiliser les transports en commun plutôt que la voiture pour se rendre sur place. Un conseil qui risque d’être compliqué à suivre, la CGT Ilévia ayant déposé un préavis de grève pour samedi, premier jour de la Braderie.

Pour participer à la Braderie de Lille, il y a quelques règles de bon sens à suivre. On ne vient pas avec une poussette et on ne prend pas sa voiture. D’autant que cette année, l’événement sera particulièrement sécurisé avec un impact non négligeable sur les accès à Lille et le stationnement. Pour autant, sachez que vous replier sur les services d’Ilévia, prestataire des transports en commun lillois, risque d’être compliqué. Trois syndicats, dont la CGT, majoritaire, ont mis la pression sur le transporteur pour réclamer de meilleures conditions de travail et des revalorisations salariales en appelant à la grève, samedi.

Métro or not métro, that is the question

Si le préavis a été confirmé ce vendredi, Ilévia se veut tout de même rassurant. « En raison d’un mouvement social, la fréquence des tramways sera réduite en journée ce samedi. Les réseaux bus et métro circuleront quant à eux normalement », a déclaré le transporteur, jeudi soir. Une « normalité » qui risque toutefois d’être entachée de « légères perturbations sur la fréquence des métros » a tout de même précisé Ilévia.

Mais ces prévisions pourraient revêtir un caractère bien trop optimiste. Selon la CGT, ce ne sont pas moins de 88 % des employés travaillant dans le métro qui se sont déclarés grévistes, ont rapporté nos confrères de France 3. Des chiffres qui pourraient encore changer dans un sens comme dans l’autre. Bien malin, donc, celui qui pourrait dire si l’on s’oriente vers quelques désagréments ou vers une pagaille généralisée.