Un homme au volant d’une voiture a été tué par balle par la police dans la nuit de lundi à mardi à Neuville-en-Ferrain, près de Tourcoing, dans le Nord, lors d'un contrôle, a appris l’AFP de source policière. L’homme a percuté un policier en tentant de forcer un contrôle vers 3 h du matin, selon le récit de la police. Il a été atteint d’une balle au thorax, décédant peu après, a-t-on précisé de même source.

Selon les premiers éléments donnés par la police, une patrouille de la brigade anticriminalité a souhaité contrôler une voiture garée « tous feux éteints » sur un trottoir, dans cette commune frontalière de la Belgique.

Fausses plaques d’immatriculation

Le procureur de Lille confirme les faits. « Alors qu’un équipage de police engageait le contrôle des occupants d’un véhicule muni de fausses plaques d’immatriculation, le conducteur du véhicule mis en cause démarrait brusquement afin de s’y soustraire », a expliqué ce mardi matin le ministère public à 20 Minutes.

« Dans la fuite, un policier parvenait à ouvrir la portière côté conducteur afin d’extraire l’individu et faisait usage de son arme à une reprise. Le conducteur du véhicule mis en cause, âgé de 23 ans, est décédé sur place malgré l’intervention des secours », a-t-il ajouté.

Policier en garde à vue

Selon une source, la victime était « défavorablement connue des services de police ». Des investigations confiées à la Direction zonale de la police judiciaire (DZPJ) et à l’inspection générale de la police nationale (IGPN) sont en cours pour connaître les circonstances exactes de la commission des faits.

« Les refus d’obtempérer sont hélas le pain quotidien des policiers qui voient leur vie de plus en plus souvent mise en danger, à des degrés plus ou moins importants, souligne le syndicat Alliance. Malheureusement, c’est tragique quand il y a mort d’homme, comme c’est le cas cette fois. »

Le passager a été interpellé et placé en garde à vue pour recel de vol de véhicule et complicité de refus d’obtempérer. Le policier qui a fait usage de son arme est également entendu sous le régime de la garde à vue.