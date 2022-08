La saga des kangourous continuent dans le Nord. Dimanche soir, un wallaby a été aperçu dans la forêt de Mormal, aux bords de la route, rapporte La Voix du Nord. Un photographe amateur a même immortalisé la présence de l’animal. Il s’agit du deuxième individu de cette espèce découvert sur les lieux. Un premier avait été retrouvé mort, probablement percuté par une voiture, il y a une semaine, dans le même secteur.

Trois wallabys échappés

Une tentative de capture de l’animal a échoué. Ce deuxième wallaby, comme le premier, appartient sans doute à un propriétaire qui habite un village adjacent à la forêt. Ce dernier possédait trois wallabys qui se sont échappés de leur enclos.

« Le grillage passait à côté d’une petite mare qui s’est asséchée et ils sont passés par là, raconte-t-il au quotidien régional. C’est un couple et leur petite, la petite femelle a été percutée, j’ai réussi à attraper l’autre femelle, il ne reste plus que le mâle. »

Les wallabys sont des animaux herbivores qui semblent s’adapter parfaitement aux conditions de vie dans nos régions.