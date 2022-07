Pourquoi des chats et chien ont-ils été abandonnés dans une maison de Roubaix, dans le Nord ? La police est chargée de l’enquête. Tout commence en novembre 2021, lorsque les employés d’une entreprise chargée de débarrasser un logement vacant tombent nez à nez avec une vision d’horreur : huit chats et un chien, en état de momie, gisent sur le sol de l’habitation. L’odeur est pestilentielle, à en croire la plainte déposée quelques mois plus tard, en mars 2022, par une avocate lilloise.

Pour Me Graziella Dode, il s’agit d’une affaire grave de maltraitance animale. « On a retrouvé des traces de griffes sur les murs et les portes, montrant que les chats ont tenté, en vain, de sortir, raconte-t-elle à 20 Minutes. Les animaux ont été laissés enfermés dans la maison sans nourriture, ni eau, ni soins, ni possibilité de sortir, pendant un moment si long qu’ils en sont morts. »

Une pièce fermée de l’extérieur

Détail supplémentaire, « une pièce était fermée de l’extérieur avec une ficelle positionnée de telle sorte que l’ouverture de la porte en sautant sur la poignée était impossible », raconte l’avocate qui a tenté de retracer le contexte de cette macabre découverte.

« Un homme et une femme occupaient le logement, mais une ordonnance judiciaire, rendue en 2019, les a obligés à quitter les lieux à cause de loyers impayés, indique-t-elle. Après leur départ, le propriétaire a dû faire appel à un huissier de justice pour ouvrir la porte de l’habitation et à une entreprise pour vider les pièces. »

C’est à ce moment-là que tout ce petit monde a été confronté à la terrible réalité. Alertée par le gérant de l’entreprise de débarras, l’association « Justice pour les animaux » a décidé de porter plainte auprès du procureur de Lille. « La mort de ces animaux a profondément choqué les personnes qui sont intervenues ce jour-là », souligne Me Dode qui estime que « l’abandon de ces animaux domestiques est assimilé à un acte de cruauté ».

Connaître les motivations

De fait, le ministère public a décidé d’ouvrir une enquête préliminaire pour faire la lumière sur cette affaire. Contacté sur l’avancement des investigations, il est resté muet. Pourquoi les portes ont-elles été sciemment bloquées pour empêcher les chats et chien de sortir ? Les locataires comptaient-ils revenir ? « Nous comptons sur cette enquête pour retrouver les personnes qui ont abandonné ces animaux à leur sort et connaître leurs motivations », note l’avocate.

Cette dernière, très impliquée dans les affaires de maltraitance animale, reconnaît que depuis un an, « la dizaine de plaintes déposée dans la métropole de Lille a donné lieu à l’ouverture d’une enquête ». Et de se rassurer : « On sent que, désormais, à Lille, il y a une véritable préoccupation de la justice concernant ces dossiers qui impliquent des animaux ».