En amont de la Fête de le musique, nous avions un peu tiré la langue pour vous trouver des trucs à faire à Lille en raison de l’arrêté municipal interdisant la musique amplifiée sur la voie publique. Il n’y aura rien de tel à l’occasion de la Fête nationale, jeudi, et c’est tant mieux. Du coup, 20 Minutes a fait le tour de ce qui était organisé à Lille et dans la métropole et vous livre un petit programme des familles afin d’occuper votre 14 juillet.

Pour les accros aux pétards

Qui dit 14 juillet, dit feu d’artifice, c’est la base. Alors bien sûr, il y en aura de plus spectaculaires que d’autres en fonction des moyens alloués par les communes, mais n’est-ce pas l’intention qui compte ? Lille aura évidemment le sien, tiré à 23 heures, le 14 juillet, sur l’esplanade du Champ de Mars, avec le défi de faire mieux que celui organisé pour la parade d’ouverture d’Utopia.

Le même jour à la même heure, pourquoi ne pas fuir la foule de Lille et vous rendre à Tourcoing ? La municipalité, en plus de s’offrir son propre feu d’artifice, a décidé de mixer le côté pyrotechnique avec un mapping vidéo sur la façade de l’église Saint-Christophe.

Si vous kiffez à ce point les feux d’artifice, vous pouvez faire un combo, certaines communes organisant le leur la veille. A Lambersart, par exemple, les fusées seront tirées depuis le canal de la Deûle, mercredi, dès 22h30.

Donne-moi des bals

Le second incontournable du 14 juillet, c’est le bal populaire. Enfin les bals, parce qu’il y en aura partout. Rien qu’à Lille, mercredi soir, presque chaque quartier aura le sien. Néanmoins, le plus prisé reste le « bal pop » du Vieux-Lille qui fête ses 21 ans cette année. Il se tiendra, avec musique amplifiée, de 17 heures à 2 heures, place Jacques-Louchart. Si l’entrée est gratuite, les places seront chères si vous arrivez trop tard.

Si vous vous faites recaler du Vieux-Lille faute de place, filez à Marquette-lez-Lille. Le bal de la Fête nationale y est organisé dans le cadre bucolique du domaine du Vert-bois dès 19 heures, mercredi. Au programme, des jeux de kermesse, un concert du Raoul Band et un feu d’artifice. Seul impératif pour entrer : respecter le dress code bleu-blanc-rouge. La municipalité précise qu’un accessoire peut suffire.

Stars du 14 juillet

Les concerts organisés pour la Fête nationale sont l’occasion de voir gratos d’anciennes gloires des années 1980 et les oubliés des télécrochets. Mercredi soir, la métropole n’échappera pas à la règle. La Madeleine s’offre tout de même une prestation de Jérémy Frérot, ex Frérot-Delavega. A Loos, on pourra voir Michal (Star Academy) et le groupe Collectif Métissé. A Marly, les incontournables Émile & Images. Un peu plus loin, hors de la métropole, c’est Saint-Amand qui frappe le plus fort avec, entre autres, Lio, Bibie, À Cause des Garçons, David et Jonathan, Jean Schultheis… En revanche, si vous voulez voir Gilbert Montagné, il faudra pousser jusqu’à Wallers-Aremberg.

Il y aura du plus classique aussi, notamment un concert de l’Harmonie municipale de Lille-Centre, jeudi dès 16 heures à la Gare Saint-Sauveur. Jeudi, à 15h30, pour la Fête nationale française, la ville belge frontalière de Tournai organise un concert de carillon « spécial bleu-blanc-rouge » avec l’interprétation de nombreux morceaux, dont La Marseillaise.

Sur un autre type de musique, vous pourrez assister au traditionnel défilé militaire qui se déroulera le jeudi matin, à 10h30, sur le boulevard de la Liberté à Lille. Pas de défilé militaire à Cambrai, mais la ville se paye le luxe d’un survol, jeudi vers 11h10, par une patrouille de Rafale de retour du défilé parisien.