En mars 2021, 20 Minutes publiait un avis de disparition pour tâcher de savoir ce qui était arrivé au seul exemplaire de fontaine Wallace installé à Lille. Près d’un an et demi plus tard, l’antique, mais désormais rutilante fontaine, a fait sa réapparition à deux pas de l’Opéra, place Léon Trulin. Elle était tout simplement partie en cure pour se faire ravaler la façade et la tuyauterie.

Abîmée par le temps, les dégradations et oubliée de tous, la fontaine Wallace installée place de Béthune se dépérissait malgré l’intérêt patrimonial qu’elle représentait. Comme nous l’écrivions début 2021, ces fontaines, omniprésentes à Paris au XIXe siècle, ont disparu au fil du temps au point de devenir aussi rares que précieuses. La municipalité de Lille avait ainsi décidé de remettre en valeur le seul exemplaire en sa possession, âgé tout de même de 150 ans.

Une fontaine enfin remise en eau

La restauration, effectuée par l’atelier Anne-Cécile Viseux, est en tout point conforme à l’originale, notamment sa peinture verte, couleur historique des fontaines Wallace parisiennes. Mais surtout, elle a retrouvé sa fonction originelle, à savoir fournir de l’eau potable aux habitants. Ecologie oblige, elle permet de s’abreuver à la demande au lieu de couler en continu.

Une seconde vie qui ne sera pas que cosmétique. Pour la mettre en valeur, la municipalité a installé sa fontaine Wallace place Léon Trulin, sur le côté de l’Opéra, en plein centre-ville.